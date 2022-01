Justice League’de Batman’i canlandıran ünlü oyuncu Ben Affleck, filmin çekimlerinin kendisi için fazlasıyla kötü bir deneyim olduğunu anlattı. Affleck, çekimler sırasında tüm kötü olayların birbirini bulduğunu ifade etti.

DC Comics’in 2017 yılında yayınladı, DC evrenindeki birçok süper kahramanın bir araya geldiği Justice League, ne yazık ki hiç de iyi yorumlar toplayamamıştı. Film, Zack Snyder yönetiminde düzenlenen Zack Snyder’s Justice League ile yeniden yayınlanmış ve bu kez olumlu yorumlar toplamıştı. Bu devasa yapım, toplam 4 saat 2 dakika uzunluğundaydı.

Justice League’de Batman’i canlandıran, DC evreninin son Batman oyuncusu Ben Affleck de bugün, film hakkında bazı yorumlarda buldu. Affleck, filmin çekimleri sırasında yaşadığı tecrübeleri anlatarak hem kendi hayatında hem de çekimler sırasında yaşanan bazı olayların çakışması nedeniyle bu dönemin fazlasıyla kötü olduğunu açıkladı.

“En kötü deneyimdi”

Los Angeles Times ile röportaj yapan Affleck, filmin çekimlerinden bahsederken “Bazı şeylerin bir araya gelmesi nedeniyle kötü bir deneyimdi. Kendi hayatım, boşanmam, çok fazla uzakta olmam, rekabet eden gündemler ve ardından Zack’in kişisel trajedisi ve yeniden çekim.. “ ifadelerini kullandı. Affleck, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Gerçekten en kötü deneyimdi. Berbattı. Bu konuda sevmediğim her şeydi. İşte o an, 'Artık bunu yapmıyorum' dediğim an oldu. Justice League’in çok kötü olmasıyla ilgili bile değil. Çünkü her şey olabilirdi.”

Ben Affleck’in bahsettiği ‘Zack’in kişisel trajedisi’, gerçekten de büyük bir trajediydi. 2017 yılının mart ayında filmin ilk çekimleri devam ederken Zack Snyder’in ailesi, şoka uğratan bir haberle karşılaştı. Zack Snyder’in kızı Autumn intihar etmişti. Snyder, bu olayın ardından ailesiyle daha fazla vakit geçirmek için filmden çekildi. Film, Joss Whedon’ın yönetmenliğinde çıkış yaptı.