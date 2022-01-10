Bu yıl 79.’su düzenlenen ve Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından 2021 yılının en iyi film ve Amerikan televizyonu yapımlarının seçildiği Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Sinema ve televizyon dünyasının en önemli ödüllerinden olan Altın Küre Ödülleri’nde onlarca kategoride ödül dağıtıldı.
Bu yıl Altın Küre Ödülleri’ne adaylığıyla damgasını vuran filmler 7’şer adaylıkla Belfast ve The Power of the Dog olurken, Don’t Look Up, King Richard, Licorice Pizza ve West Side Story, 4’er adaylık elde etti. Televizyon dünyasındaysa Succession 5, The Morning Show ve Ted Lasso 4 kategoride aday oldu. Güney Kore yapımı Squid Game ise üç adaylıkla yer aldı. 79. Altın Küre Ödülleri’nin kazananları şu şekilde oldu:
79. Altın Küre Ödülleri’nin kazananları:
Sinema:
Drama dalında en iyi sinema filmi
Kazanan: The Power of the Dog
Diğer adaylar:
- Belfast
- CODA
- Dune
- King Richard
Müzikal veya komedi dalında en iyi sinema filmi
Kazanan: West Side Story
Diğer adaylar:
- Cyrano
- Don’t Look Up
- Licorice Pizza
- tick, tick… BOOM!
Drama dalında en iyi erkek oyuncu
Kazanan: Will Smith – King Richard
Diğer adaylar:
- Mahershala Ali – Swan Song
- Javier Bardem – Being the Ricardos
- Benedict Cumberbatch – The Power of the Dog
- Denzel Washington – The Tragedy of Macbeth
Drama dalında en iyi kadın oyuncu
Kazanan: Nicole Kidman – Being the Ricardos
Diğer adaylar:
- Jessica Chastain – The Eyes of Tammy Faye
- Olivia Colman – The Lost Daughter
- Lady Gaga – House of Gucci
- Kristen Stewart – Spencer
Müzikal veya komedi dalında en iyi erkek oyuncu
Kazanan: Andrew Garfield – tick, tick… BOOM!
Diğer adaylar:
- Leonardo DiCaprio – Don't Look Up
- Peter Dinklage – Cyrano
- Cooper Hoffman – Licorice Pizza
- Anthony Ramos – In the Heights
Müzikal veya komedi dalında en iyi kadın oyuncu
Kazanan: Rachel Zegler – West Side Story
Diğer adaylar:
- Marion Cotillard – Annette
- Alana Haim – Licorice Pizza
- Jennifer Lawrence – Don't Look Up
- Emma Stone – Cruella
Sinema dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu
Kazanan: Kodi Smit-McPhee – The Power of the Dog
Diğer adaylar:
- Ben Affleck – The Tender Bar
- Jamie Dornan – Belfast
- Ciarán Hinds – Belfast
- Troy Kotsur – CODA
Sinema dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu
Kazanan: Ariana DeBose – West Side Story
Diğer adaylar:
- Caitríona Balfe – Belfast
- Kirsten Dunst – The Power of the Dog
- Aunjanue Ellis – King Richard
- Ruth Negga – Passing
En iyi yönetmen (Sinema)
Kazanan: Jane Campion – The Power of the Dog
Diğer adaylar:
- Kenneth Branagh – Belfast
- Maggie Gyllenhaal – The Lost Daughter
- Steven Spielberg – West Side Story
- Denis Villeneuve – Dune
En iyi senaryo (Sinema)
Kazanan: Kenneth Branagh - Belfast
Diğer adaylar:
- Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza
- Jane Campion – The Power of the Dog
- Adam McKay – Don't Look Up
- Aaron Sorkin – Being the Ricardos
En özgün film müziği
Kazanan: Hans Zimmer - Dune
Diğer adaylar:
- Alexandre Desplat – The French Dispatch
- Germaine Franco – Encanto
- Jonny Greenwood – The Power of the Dog
- Alberto Iglesias – Parallel Mothers
En iyi şarkı
Kazanan: No Time to Die – Billie Eilish, Finneas O’Connell
Diğer adaylar:
- "Be Alive" (Beyonce ve Dixson) – King Richard
- "Dos Oruguitas" (Lin-Manuel Miranda) – Encanto
- "Down to Joy" (Van Morrison) – Belfast
- "Here I Am (Singing My Way Home)" (Jamie Hartman, Jennifer Hudson, ve Carole King) – Respect
En iyi animasyon film
Kazanan: Encanto
Diğer adaylar:
- Flee
- Luca
- My Sunny Maad
- Raya and the Last Dragon
Yabancı dilde en iyi film
Kazanan: Drive My Car
Diğer adaylar:
- Compartment No. 6 (Finlandiya)
- The Hand of God (İtalya)
- A Hero (İran)
- Parallel Mothers (İspanya)
Televizyon:
Drama dalında en iyi televizyon dizisi
Kazanan: Succession (HBO)
Diğer adaylar:
- Lupin (Netflix)
- The Morning Show (Apple TV+)
- Pose (FX)
- Squid Game (Netflix)
Müzikal veya komedi dalında en iyi televizyon dizisi
Kazanan: Hacks (HBO Max)
Diğer adaylar:
- The Great (Hulu)
- Only Murders in the Building (Hulu)
- Reservation Dogs (FX on Hulu)
- Ted Lasso (Apple TV+)
En iyi mini dizi
Kazanan: The Underground Railroad (Prime Video)
Diğer adaylar:
- Dopesick (Hulu)
- Impeachment: American Crime Story (FX)
- Maid (Netflix)
- Mare of Easttown (HBO)
Drama dalında en iyi erkek oyuncu
Kazanan: Jeremy Strong – Succession
Diğer adaylar:
- Brian Cox – Succession
- Lee Jung-jae – Squid Game
- Billy Porter – Pose
- Omar Sy – Lupin
Drama dalında en iyi kadın oyuncu
Kazanan: Mj Rodriguez - Pose
Diğer adaylar:
- Uzo Aduba – In Treatment (HBO)
- Jennifer Aniston – The Morning Show (Apple TV+)
- Christine Baranski – The Good Fight (Paramount+)
- Elisabeth Moss – The Handmaid's Tale (Hulu)
Müzikal veya komedi dalında en iyi erkek oyuncu
Kazanan: Juson Sudeikis – Ted Lasso
Diğer adaylar:
- Anthony Anderson – Black-ish (ABC)
- Nicholas Hoult – The Great (Hulu)
- Steve Martin – Only Murders in the Building (Hulu)
- Martin Short – Only Murders in the Building (Hulu)
Müzikal veya komedi dalında en iyi kadın oyuncu
Kazanan: Jean Smart – Hacks (HBO Max)
Diğer adaylar:
- Hannah Einbinder – Hacks (HBO Max)
- Elle Fanning – The Great (Hulu)
- Issa Rae – Insecure (HBO)
- Tracee Ellis Ross – Black-ish (ABC)
Mini dizi veya televizyon sineması dalında en iyi erkek oyuncu
Kazanan: Michael Keaton – Dopesick (Hulu)
Diğer adaylar:
- Paul Bettany – WandaVision (Disney+)
- Oscar Isaac – Scenes from a Marriage (HBO)
- Ewan McGregor – Halston (Netflix)
- Tahar Rahim – The Serpent (Netflix)
Mini dizi veya televizyon sineması dalında en iyi kadın oyuncu
Kazanan: Kate Winslet – Mare of Easttown (HBO)
Diğer adaylar:
- Jessica Chastain – Scenes from a Marriage (HBO)
- Cynthia Erivo – Genius: Aretha (National Geographic)
- Elizabeth Olsen – WandaVision (Disney+)
- Margaret Qualley – Maid (Netflix)
Dizi, mini dizi veya televizyon sinemasında en iyi yardımcı erkek oyuncu
Kazanan: O Yeong-su – Squid Game
Diğer adaylar:
- Billy Crudup – The Morning Show (Apple TV+)
- Kieran Culkin – Succession (HBO)
- Mark Duplass – The Morning Show (Apple TV+)
- Brett Goldstein – Ted Lasso (Apple TV+)
Dizi, mini dizi veya televizyon sinemasında en iyi yardımcı kadın oyuncu
Kazanan: Sarah Snook – Succession (HBO)
Diğer adaylar:
- Jennifer Coolidge – The White Lotus (HBO)
- Kaitlyn Dever – Dopesick (Hulu)
- Andie MacDowell – Maid (Netflix)
- Hannah Waddingham – Ted Lasso (Apple TV+)