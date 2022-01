Oscar Ödülleri'nin habercisi olarak kabul edilen, sinema ve televizyon dünyasının en önemli ödüllerinden Altın Küre Ödülleri, 2021'in en iyilerine dağıtıldı. 79.'su düzenlenen ödül töreninde bu yılın kazananlarını derledik.

Bu yıl 79.’su düzenlenen ve Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından 2021 yılının en iyi film ve Amerikan televizyonu yapımlarının seçildiği Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Sinema ve televizyon dünyasının en önemli ödüllerinden olan Altın Küre Ödülleri’nde onlarca kategoride ödül dağıtıldı.

Bu yıl Altın Küre Ödülleri’ne adaylığıyla damgasını vuran filmler 7’şer adaylıkla Belfast ve The Power of the Dog olurken, Don’t Look Up, King Richard, Licorice Pizza ve West Side Story, 4’er adaylık elde etti. Televizyon dünyasındaysa Succession 5, The Morning Show ve Ted Lasso 4 kategoride aday oldu. Güney Kore yapımı Squid Game ise üç adaylıkla yer aldı. 79. Altın Küre Ödülleri’nin kazananları şu şekilde oldu:

79. Altın Küre Ödülleri’nin kazananları:

Sinema:

Drama dalında en iyi sinema filmi

Kazanan: The Power of the Dog

Diğer adaylar:

Belfast

CODA

Dune

King Richard

Müzikal veya komedi dalında en iyi sinema filmi

Kazanan: West Side Story

Diğer adaylar:

Cyrano

Don’t Look Up

Licorice Pizza

tick, tick… BOOM!

Drama dalında en iyi erkek oyuncu

Kazanan: Will Smith – King Richard

Diğer adaylar:

Mahershala Ali – Swan Song

Javier Bardem – Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch – The Power of the Dog

Denzel Washington – The Tragedy of Macbeth

Drama dalında en iyi kadın oyuncu

Kazanan: Nicole Kidman – Being the Ricardos

Diğer adaylar:

Jessica Chastain – The Eyes of Tammy Faye

Olivia Colman – The Lost Daughter

Lady Gaga – House of Gucci

Kristen Stewart – Spencer

Müzikal veya komedi dalında en iyi erkek oyuncu

Kazanan: Andrew Garfield – tick, tick… BOOM!

Diğer adaylar:

Leonardo DiCaprio – Don't Look Up

Peter Dinklage – Cyrano

Cooper Hoffman – Licorice Pizza

Anthony Ramos – In the Heights

Müzikal veya komedi dalında en iyi kadın oyuncu

Kazanan: Rachel Zegler – West Side Story

Diğer adaylar:

Marion Cotillard – Annette

Alana Haim – Licorice Pizza

Jennifer Lawrence – Don't Look Up

Emma Stone – Cruella

Sinema dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu

Kazanan: Kodi Smit-McPhee – The Power of the Dog

Diğer adaylar:

Ben Affleck – The Tender Bar

Jamie Dornan – Belfast

Ciarán Hinds – Belfast

Troy Kotsur – CODA

Sinema dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu

Kazanan: Ariana DeBose – West Side Story

Diğer adaylar:

Caitríona Balfe – Belfast

Kirsten Dunst – The Power of the Dog

Aunjanue Ellis – King Richard

Ruth Negga – Passing

En iyi yönetmen (Sinema)

Kazanan: Jane Campion – The Power of the Dog

Diğer adaylar:

Kenneth Branagh – Belfast

Maggie Gyllenhaal – The Lost Daughter

Steven Spielberg – West Side Story

Denis Villeneuve – Dune

En iyi senaryo (Sinema)

Kazanan: Kenneth Branagh - Belfast

Diğer adaylar:

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Jane Campion – The Power of the Dog

Adam McKay – Don't Look Up

Aaron Sorkin – Being the Ricardos

En özgün film müziği

Kazanan: Hans Zimmer - Dune

Diğer adaylar:

Alexandre Desplat – The French Dispatch

Germaine Franco – Encanto

Jonny Greenwood – The Power of the Dog

Alberto Iglesias – Parallel Mothers

En iyi şarkı

Kazanan: No Time to Die – Billie Eilish, Finneas O’Connell

Diğer adaylar:

"Be Alive" (Beyonce ve Dixson) – King Richard

"Dos Oruguitas" (Lin-Manuel Miranda) – Encanto

"Down to Joy" (Van Morrison) – Belfast

"Here I Am (Singing My Way Home)" (Jamie Hartman, Jennifer Hudson, ve Carole King) – Respect

En iyi animasyon film

Kazanan: Encanto

Diğer adaylar:

Flee

Luca

My Sunny Maad

Raya and the Last Dragon

Yabancı dilde en iyi film

Kazanan: Drive My Car

Diğer adaylar:

Compartment No. 6 (Finlandiya)

The Hand of God (İtalya)

A Hero (İran)

Parallel Mothers (İspanya)

Televizyon:

Drama dalında en iyi televizyon dizisi

Kazanan: Succession (HBO)

Diğer adaylar:

Lupin (Netflix)

The Morning Show (Apple TV+)

Pose (FX)

Squid Game (Netflix)

Müzikal veya komedi dalında en iyi televizyon dizisi

Kazanan: Hacks (HBO Max)

Diğer adaylar:

The Great (Hulu)

Only Murders in the Building (Hulu)

Reservation Dogs (FX on Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

En iyi mini dizi

Kazanan: The Underground Railroad (Prime Video)

Diğer adaylar:

Dopesick (Hulu)

Impeachment: American Crime Story (FX)

Maid (Netflix)

Mare of Easttown (HBO)

Drama dalında en iyi erkek oyuncu

Kazanan: Jeremy Strong – Succession

Diğer adaylar:

Brian Cox – Succession

Lee Jung-jae – Squid Game

Billy Porter – Pose

Omar Sy – Lupin

Drama dalında en iyi kadın oyuncu

Kazanan: Mj Rodriguez - Pose

Diğer adaylar:

Uzo Aduba – In Treatment (HBO)

Jennifer Aniston – The Morning Show (Apple TV+)

Christine Baranski – The Good Fight (Paramount+)

Elisabeth Moss – The Handmaid's Tale (Hulu)

Müzikal veya komedi dalında en iyi erkek oyuncu

Kazanan: Juson Sudeikis – Ted Lasso

Diğer adaylar:

Anthony Anderson – Black-ish (ABC)

Nicholas Hoult – The Great (Hulu)

Steve Martin – Only Murders in the Building (Hulu)

Martin Short – Only Murders in the Building (Hulu)

Müzikal veya komedi dalında en iyi kadın oyuncu

Kazanan: Jean Smart – Hacks (HBO Max)

Diğer adaylar:

Hannah Einbinder – Hacks (HBO Max)

Elle Fanning – The Great (Hulu)

Issa Rae – Insecure (HBO)

Tracee Ellis Ross – Black-ish (ABC)

Mini dizi veya televizyon sineması dalında en iyi erkek oyuncu

Kazanan: Michael Keaton – Dopesick (Hulu)

Diğer adaylar:

Paul Bettany – WandaVision (Disney+)

Oscar Isaac – Scenes from a Marriage (HBO)

Ewan McGregor – Halston (Netflix)

Tahar Rahim – The Serpent (Netflix)

Mini dizi veya televizyon sineması dalında en iyi kadın oyuncu

Kazanan: Kate Winslet – Mare of Easttown (HBO)

Diğer adaylar:

Jessica Chastain – Scenes from a Marriage (HBO)

Cynthia Erivo – Genius: Aretha (National Geographic)

Elizabeth Olsen – WandaVision (Disney+)

Margaret Qualley – Maid (Netflix)

Dizi, mini dizi veya televizyon sinemasında en iyi yardımcı erkek oyuncu

Kazanan: O Yeong-su – Squid Game

Diğer adaylar:

Billy Crudup – The Morning Show (Apple TV+)

Kieran Culkin – Succession (HBO)

Mark Duplass – The Morning Show (Apple TV+)

Brett Goldstein – Ted Lasso (Apple TV+)

Dizi, mini dizi veya televizyon sinemasında en iyi yardımcı kadın oyuncu

Kazanan: Sarah Snook – Succession (HBO)

Diğer adaylar: