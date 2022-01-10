Oscar'ın Habercisi Kabul Edilen Altın Küre Ödülleri'nin Bu Yılki Kazananları Açıklandı

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Oscar Ödülleri'nin habercisi olarak kabul edilen, sinema ve televizyon dünyasının en önemli ödüllerinden Altın Küre Ödülleri, 2021'in en iyilerine dağıtıldı. 79.'su düzenlenen ödül töreninde bu yılın kazananlarını derledik.

Bu yıl 79.’su düzenlenen ve Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından 2021 yılının en iyi film ve Amerikan televizyonu yapımlarının seçildiği Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Sinema ve televizyon dünyasının en önemli ödüllerinden olan Altın Küre Ödülleri’nde onlarca kategoride ödül dağıtıldı.

Bu yıl Altın Küre Ödülleri’ne adaylığıyla damgasını vuran filmler 7’şer adaylıkla Belfast ve The Power of the Dog olurken, Don’t Look Up, King Richard, Licorice Pizza ve West Side Story, 4’er adaylık elde etti. Televizyon dünyasındaysa Succession 5, The Morning Show ve Ted Lasso 4 kategoride aday oldu. Güney Kore yapımı Squid Game ise üç adaylıkla yer aldı. 79. Altın Küre Ödülleri’nin kazananları şu şekilde oldu:

79. Altın Küre Ödülleri’nin kazananları:

Sinema:

Drama dalında en iyi sinema filmi

the power of the dog

Kazanan: The Power of the Dog

Diğer adaylar:

  • Belfast
  • CODA
  • Dune
  • King Richard

Müzikal veya komedi dalında en iyi sinema filmi

west side story

Kazanan: West Side Story

Diğer adaylar:

  • Cyrano
  • Don’t Look Up
  • Licorice Pizza
  • tick, tick… BOOM!

Drama dalında en iyi erkek oyuncu

will smith

Kazanan: Will Smith – King Richard

Diğer adaylar:

  • Mahershala Ali – Swan Song
  • Javier Bardem – Being the Ricardos
  • Benedict Cumberbatch – The Power of the Dog
  • Denzel Washington – The Tragedy of Macbeth

Drama dalında en iyi kadın oyuncu

nicole kidman

Kazanan: Nicole Kidman – Being the Ricardos

Diğer adaylar:

  • Jessica Chastain – The Eyes of Tammy Faye
  • Olivia Colman – The Lost Daughter
  • Lady Gaga – House of Gucci
  • Kristen Stewart – Spencer

Müzikal veya komedi dalında en iyi erkek oyuncu

andrew garfield

Kazanan: Andrew Garfield – tick, tick… BOOM!

Diğer adaylar:

  • Leonardo DiCaprio – Don't Look Up 
  • Peter Dinklage – Cyrano
  • Cooper Hoffman – Licorice Pizza
  • Anthony Ramos – In the Heights

Müzikal veya komedi dalında en iyi kadın oyuncu

rachel zegler

Kazanan: Rachel Zegler – West Side Story

Diğer adaylar:

  • Marion Cotillard – Annette
  • Alana Haim – Licorice Pizza
  • Jennifer Lawrence – Don't Look Up
  • Emma Stone – Cruella

Sinema dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu

kodi smit-mcphee

Kazanan: Kodi Smit-McPhee – The Power of the Dog

Diğer adaylar:

  • Ben Affleck – The Tender Bar 
  • Jamie Dornan – Belfast 
  • Ciarán Hinds – Belfast 
  • Troy Kotsur – CODA 

Sinema dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu

ariana debose

Kazanan: Ariana DeBose – West Side Story

Diğer adaylar:

  • Caitríona Balfe – Belfast
  • Kirsten Dunst – The Power of the Dog 
  • Aunjanue Ellis – King Richard 
  • Ruth Negga – Passing 

En iyi yönetmen (Sinema)

Jane Campion

Kazanan: Jane Campion – The Power of the Dog

Diğer adaylar:

  • Kenneth Branagh – Belfast
  • Maggie Gyllenhaal – The Lost Daughter
  • Steven Spielberg – West Side Story
  • Denis Villeneuve – Dune

En iyi senaryo (Sinema)

kenneth branagh

Kazanan: Kenneth Branagh - Belfast

Diğer adaylar:

  • Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza
  • Jane Campion – The Power of the Dog
  • Adam McKay – Don't Look Up
  • Aaron Sorkin – Being the Ricardos

En özgün film müziği

Kazanan: Hans Zimmer - Dune

Diğer adaylar:

  • Alexandre Desplat – The French Dispatch
  • Germaine Franco – Encanto
  • Jonny Greenwood – The Power of the Dog
  • Alberto Iglesias – Parallel Mothers

En iyi şarkı

Kazanan: No Time to Die – Billie Eilish, Finneas O’Connell

Diğer adaylar:

  • "Be Alive" (Beyonce ve Dixson) – King Richard
  • "Dos Oruguitas" (Lin-Manuel Miranda) – Encanto
  • "Down to Joy" (Van Morrison) – Belfast
  • "Here I Am (Singing My Way Home)" (Jamie Hartman, Jennifer Hudson, ve Carole King) – Respect

En iyi animasyon film

encanto

Kazanan: Encanto

Diğer adaylar:

  • Flee
  • Luca
  • My Sunny Maad
  • Raya and the Last Dragon

Yabancı dilde en iyi film

drive my car

Kazanan: Drive My Car

Diğer adaylar:

  • Compartment No. 6 (Finlandiya)
  • The Hand of God (İtalya)
  • A Hero (İran)
  • Parallel Mothers (İspanya)

Televizyon:

Drama dalında en iyi televizyon dizisi

succession

Kazanan: Succession (HBO)

Diğer adaylar:

  • Lupin (Netflix)
  • The Morning Show (Apple TV+)
  • Pose (FX)
  • Squid Game (Netflix)

Müzikal veya komedi dalında en iyi televizyon dizisi

hacks

Kazanan: Hacks (HBO Max)

Diğer adaylar:

  • The Great (Hulu)
  • Only Murders in the Building (Hulu)
  • Reservation Dogs (FX on Hulu)
  • Ted Lasso (Apple TV+)

En iyi mini dizi

the underground railroad

Kazanan: The Underground Railroad (Prime Video)

Diğer adaylar:

  • Dopesick (Hulu)
  • Impeachment: American Crime Story (FX)
  • Maid (Netflix)
  • Mare of Easttown (HBO)

Drama dalında en iyi erkek oyuncu

jeremy strong

Kazanan: Jeremy Strong – Succession

Diğer adaylar:

  • Brian Cox – Succession
  • Lee Jung-jae – Squid Game
  • Billy Porter – Pose
  • Omar Sy – Lupin

Drama dalında en iyi kadın oyuncu

pose

Kazanan: Mj Rodriguez - Pose

Diğer adaylar:

  • Uzo Aduba – In Treatment (HBO)
  • Jennifer Aniston – The Morning Show (Apple TV+)
  • Christine Baranski – The Good Fight (Paramount+)
  • Elisabeth Moss – The Handmaid's Tale (Hulu)

Müzikal veya komedi dalında en iyi erkek oyuncu

Juson Sudeikis

Kazanan: Juson Sudeikis – Ted Lasso

Diğer adaylar:

  • Anthony Anderson – Black-ish (ABC)
  • Nicholas Hoult – The Great (Hulu) 
  • Steve Martin – Only Murders in the Building (Hulu) 
  • Martin Short – Only Murders in the Building (Hulu) 

Müzikal veya komedi dalında en iyi kadın oyuncu

Jean Smart

Kazanan: Jean Smart – Hacks (HBO Max)

Diğer adaylar:

  • Hannah Einbinder – Hacks (HBO Max)
  • Elle Fanning – The Great (Hulu)
  • Issa Rae – Insecure (HBO)
  • Tracee Ellis Ross – Black-ish (ABC)

Mini dizi veya televizyon sineması dalında en iyi erkek oyuncu

michael keaton

Kazanan: Michael Keaton – Dopesick (Hulu)

Diğer adaylar:

  • Paul Bettany – WandaVision (Disney+) 
  • Oscar Isaac – Scenes from a Marriage (HBO) 
  • Ewan McGregor – Halston (Netflix) 
  • Tahar Rahim – The Serpent (Netflix) 

Mini dizi veya televizyon sineması dalında en iyi kadın oyuncu

Kate Winslet

Kazanan: Kate Winslet – Mare of Easttown (HBO)

Diğer adaylar:

  • Jessica Chastain – Scenes from a Marriage (HBO) 
  • Cynthia Erivo – Genius: Aretha (National Geographic) 
  • Elizabeth Olsen – WandaVision (Disney+) 
  • Margaret Qualley – Maid (Netflix)

Dizi, mini dizi veya televizyon sinemasında en iyi yardımcı erkek oyuncu 

o yeong-su

Kazanan: O Yeong-su – Squid Game

Diğer adaylar:

  • Billy Crudup – The Morning Show (Apple TV+)
  • Kieran Culkin – Succession (HBO) 
  • Mark Duplass – The Morning Show (Apple TV+) 
  • Brett Goldstein – Ted Lasso (Apple TV+) 

Dizi, mini dizi veya televizyon sinemasında en iyi yardımcı kadın oyuncu 

sarah snook

Kazanan: Sarah Snook – Succession (HBO)

Diğer adaylar:

  • Jennifer Coolidge – The White Lotus (HBO) 
  • Kaitlyn Dever – Dopesick (Hulu) 
  • Andie MacDowell – Maid (Netflix) 
  • Hannah Waddingham – Ted Lasso (Apple TV+) 
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