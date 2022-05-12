Geçtiğimiz günlerde 7 yaşındaki İsmail'in sosyal medyada viral olan şiiri, Ufuk Beydemir tarafından lisanslı besteye dönüştürüldü. İsmail, bestede söz yazarı olarak telif hakkına sahip oldu.

Geçtiğimiz hafta sosyal medyada bir anne, 7 yaşındaki çocuğu İsmail’in yazdığı ufak bir şiiri paylaşmıştı. “Ben Neyim” başlıklı o şiir, kısa sürede on binlerce kişinin beğenisini toplarken aynı zamanda şarkıcı Ufuk Beydemir’in de radarına girmişti. Beydemir, paylaşıma şiiri seslendirdiği ufak bir parçayla yanıt vermişti.

Ufuk Beydemir’in paylaşımı da binlerce beğeni toplayarak sosyal medyada viral olurken Beydemir, geçtiğimiz günlerde bunu bir tık öteye taşımaya karar verdiğini gösteren fotoğraflar paylaştı. Kendisinin stüdyoya girdiğini gösteren o fotoğrafların ardından beklenen oldu ve Ben Neyim şiiri, ‘Ben Bir Kek miyim?’ şarkısına dönüştü.

Ufuk Beydemir, şiirin sözleriyle bestelediği şarkısını yayınladı

Bestesini Ufuk Beydemir’in üstlendiği, sözleriniyse 7 yaşındaki İsmail’in yazdığı ‘Ben Bir Kek miyim?’, Beydemir tarafından Jeremy Production Studios eşliğinde yayımlandı. Besteyi daha da tatlı yapan tarafıysa sözlerini yazan İsmail’in de bu şarkının telif hakkına sahip olması. İsmail’in adı, şarkının söz yazarı olarak geçti.

Ufuk Beydemir’in paylaşımı, sosyal medyada yeniden binlerce kişi tarafından beğenilirken pek çok kişi de besteye yönelik olumlu yorumlarını paylaştı. Ufuk ve İsmail’in el ele verdiği şarkıya gelen yorumlardan bazıları şu şekildeydi:

Öte yandan Beydemir’in hareketi, bazı kişiler tarafından abartı olarak görüldü: