Sosyal medyada 7 yaşındaki oğlunun şiirini paylaşan bir anne, kısa sürede 100 binden fazla beğeni aldı. Şiir, binlerce yorum toplarken aynı zamanda özel bir isim tarafından da beste olarak değerlendirildi.

Sosyal medyada bugüne kadar pek çok ebeveynin çocuklarının yaratıcılığını paylaştığını gördük. Geçtiğimiz gün yapılan bir paylaşımsa, bu paylaşımlar arasında son zamanlarda en fazla beğeni toplayan paylaşım oldu. Twitter’da bir anne, yedi yaşındaki İsmail’in yazdığı şiiri paylaştı.

Sadece 8 cümleden oluşan şiir, sosyal medyada pek çok kullanıcıyı etkilemeyi başardı. Bazı ifadeleriyle de bir yandan mizah malzemesi olan diğer yandan da takdir toplayan şiir, şarkıcı Ufuk Beydemir’in de dikkatini çekti. Beydemir, şiirin sözlerini besteye dönüştürdü ve şarkı olarak söyledi. Beydemir’in videosu da Twitter’da 50 binden fazla beğeni topladı. Şiir, şiir için hazırlanan beste ve şiirle yapılan bazı paylaşımlar şu şekildeydi:

Twitter’da 100 binden fazla beğeni alan o şiir

Ufuk Beydemir’in şiirle yaptığı beste:

7 yaşındaki İsmail’in yazdığı şiire gelen yorumlar: