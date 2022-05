Doctor Strange'in yıldızı Benedict Cumberbatch, verdiği bir röportajda geçmişte aldığı bir teklifi açıkladı. Ünlü oyuncu, Stephen Strange için teklif almadan önce Thor: The Dark World filmindeki kötü karakterlerden olan Lanetli Malekith için teklif almış.

Geçtiğimiz günlerde vizyona giren Doctor Strange in the Multiverse of Madness isimli film nedeniyle gündemde kendisine geniş bir yer bulan ünlü oyuncu Benedict Cumberbatch, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. BBC Radio 1'e verdiği demeçte konuşan Cumberbatch, Doctor Strange'teki karakterinden önce farklı bir Marvel kahramanı için teklif aldığını ancak bu teklifi kabul etmediğini söyledi.

Cumberbatch, konuyla ilgili açıklamalarında teklifin Star Trek: Into Darkness'tan hemen sonra geldiğini söyledi. Ünlü oyuncunun açıklamasına göre gelen teklif, Thor: The Dark World filmindeki kötü karakterlerden olan Lanetli Malekith'miş. Ancak bu teklif reddedilince karakteri canlandırma işi Christopher Eccleston'a kalmış.

"Daha çekici bir şey bekledim"

Aldığı teklifin kendisini mutlu ettiğini söylemekten çekinmeyen ünlü oyuncu, yine de daha çekici bir teklif için hazır olduğunu, bir kez daha kötü karakterde olmak istemediğini ifade ediyor. İşte tüm bunlar, teklifin geri çevrilmesi için yeterli olmuş...

Stephen Strange karakteri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Cumberbatch, teklifi kabul etmeden önce karakterin tüm çizgi romanlarını okuduğunu belirtti. Canlandırdığı karakteri "eski kafalı" ve "70'lere bağlı biri" olarak nitelendiren ünlü oyuncu, kariyerinin bundan sonraki bölümü içinse herhangi bir şey söylemedi.