Sherlock Holmes, Doctor Strange ve daha birçok ünlü rolüyle tanınan başarılı oyuncu Benedict Cumberbatch, yeni Doctor Strange filmi sonrasında oyunculuğa kısa bir süre ara vereceğini duyurdu.

Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) en yeni filmi olan Doctor Strange in the Multiverse of Madness, bugün vizyona girmişti. Doctor Strange ve Wanda Maximoff karakterlerini bir araya getirerek çoklu evren konseptini konu eden ve uzun süredir heyecanla beklenen yapım, izleyicileri ikiye bölerek hem olumsuz hem de olumlu yorumların ortaya çıkmasına sebebiyet vermişti.

Filmin ana karakterini canlandıranın, Oscar adaylığı bulunan oyuncu Benedict Cumberbatch olduğunu biliyoruz. Doctor Strange dışında Sherlock Holmes ve Alan Turing gibi birçok ikonik rolü üstlenmiş olan oyuncu, şimdi de verdiği yeni bir röportajda hem Marvel’daki rolü hem de genel olarak kariyeri ile önemli açıklamalarda bulundu.

Benedict Cumberbatch, oyunculuğa ara verdiğini açıkladı

45 yaşındaki İngiliz aktör, IGN’e verdiği demeçte yeni Doctor Strange filminin ardından bir süreliğine oyunculuğa ara vereceğini duyurdu. Geçtiğimiz aylarda The Power of the Dog filmi ile Akademi Ödülü’ne ikinci kez aday gösterilen Cumberbatch, MCU’nun yeni filminde Doctor Strange’nin farklı varyantlarını oynamaktan zevk aldığını da sözlerine ekledi.

Bu duruma atıfta bulunan oyuncu, yöneltilen bir soruya cevap olarak gerçek hayatta kendisinin ‘daha az’ meşgul bir varyantıyla yer değiştirmekten mutluluk duyacağını belirtti ve ara verme kararını şöyle açıkladı: “Kendimin daha az meşgul bir varyantıyla yer değiştirmek isterdim. Yakında bu kişi olabilirim. Bir süre ara vermek güzel bir şey.” Bu açıklamalar da bir süreliğine başarılı oyuncuyu ekranlarda göremeyeceğimizi gösterdi.

Bugün vizyona giren Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ta Cumberbatch dışında Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor, Xochitl Gomez, Rachel McAdams ve daha birçok ünlü isim yer alıyor. Yapımın yönetmen koltuğunda ise korku filmleri ve ilk Spider-Man üçlemesi ile tanınan Sam Raimi bulunuyor.