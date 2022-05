Merakla beklenen Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) bugün vizyona girdi. Peki sinema salonlarını dolduran Marvel hayranları, film hakkında neler söyledi?

Marvel hayranlarının sabırsızlıkla beklediği, Spider-Man: No Way Home'la birlikte açılan çoklu evren kapısının derinlemesine işleneceği Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında filmi bugün vizyona girdi. Marvel hayranları sinema salonlarını doldururken, filmi izleyenler de yorumlarını sosyal medyada paylaştı. Filme giden pek çok Marvel hayranı, genel olarak filmin güzel ve gidilmeye değer bir film olduğunu dile getirirken, film hakkında olumsuz eleştiriler de yok değildi. Biz de filme gitmeden önce izleyenlerin görüşlerini öğrenmek ve film hakkında fikir edinmek isteyenler için filmi izleyenlerin tepkilerini bir araya getirdik. Hiçbir paylaşımda spoiler yoktur. Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında izleyenlerden gelen tepkiler

