Aston Martin, tavanı ve ön camı olmayan yeni otomobili Aston Martin V12 Speedster'i tanıttı. V12 Speedster, lüks tasarımı ve çarpıcı performansıyla göz dolduruyor.

Aston Martin son yıllarda Lagonda Taraf ve Vulcan gibi sınırlı sayıda yüksek performanslı otomobiller üretti. Bugün, otomobil üreticisinin özel projelerden sorumlu bölümü tarafından geliştirilen V12 Speedster ile listeye yeni bir otomobil daha eklendi.

Aston Martin V12 Speedster, 2013 yılında tanıtılan CC100 Speedster konseptinin yanı sıra, klasik 1953 DB3S ve 1959 DBR1'den izler taşıyor. V12 Speedster, tavanı olmayan, üstü açık bir otomobil olarak karşımıza çıktı. Hatta bunun da ötesinde, tıpkı McLaren Elva gibi bir ön camı da yok.

Aston Martin V12 Speedster, adından da anlaşılacağı üzere yeni çift turbo şarjlı, 5.2 litre hacimli bir V12 Speedster motor kullanıyor. 8 ileri ZF otomatik şanzıman, 700 beygir gücü ve 753 Newtonmetre torku arka aksa iletiyor. Otomobilde 410 mm ön ve 360 mm arka karbon seramik frenli, 21 inçlik lastikler kullanıldı.

V12 Speedster, güçlü donanımı sayesinde 100 km/sa hıza 3.5 saniyede ulaşabiliyor. Otomobilin azami hızı elektronik olarak 300km/sa ile sınırlandırıldı. Sürücüyü koruyan bir çatı veya ön cam olmadan 300 km/sa hızla gitmek oldukça zorlu bir deneyim olsa gerek. Aston Martin, otomobilin ağırlığını olabildiğince azaltmak için sürücü ve yolcu koltuğunu ayıran bölümde karbon fiber kullandı.

İç tasarım, deri kaplamayı krom, alüminyum ve 3D baskılı kauçukla birleştirirken, torpido gözünün yerini çıkarılabilir deri bir çanta aldı. Ayrıca koltukların arkasındaki yüksek kısımlara yerleştirilmiş iki küçük depo alanı daha var. Otomobilin arka kısmında, tamponun ortasına monte edilmiş Skyfall Silver renk kontrastında çift egzoz bulunuyor.

Aston Martin, V12 Speedster için siparişleri almaya başladı. Otomobilin başlangıç fiyatı 950.000 dolar olarak belirlendi. Üretim 88 otomobille sınırlı olacak ve teslimatların 2021'in ilk çeyreğinde başlaması planlanıyor.