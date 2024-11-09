Bentley, 2026 Yılında Bir SUV ile Elektrikli Pazarına Girecek

Lüks otomobilleriyle tanınan Bentley, 2026 yılında elektrikli bir SUV'yi yollara çıkaracak.

Lüks otomobil denildiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan Bentley'nin elektrikli araçlarla olan ilişkisi, en basit tabiriyle karmaşık olmuştu. Firma, çok sayıda erteleme kararının ardından ilk elektrikli aracı için hazır. Gelecek yılın başlarında piyasaya sürülmesi beklenen araç, 2026 yılında yollarda olacak.

Yeni araç, firmanın yeni başkanı ve CEO'su Frank-Steffen Walliser ve Bentley yönetim kurulu üyeleri tarafından açıklandı. Yeni araç firmanın "Beyond100+" olarak adlandırdığı yeni stratejisi kapsamında üretilecek. Aracın yollarda olacağı tarih de bu açıklama ile kesinleşmiş oldu.

Orta boy bir SUV olacak

Walliser açıklamasında araç hakkında çok fazla detaya girmedi ancak aracın bir "Urban SUV" olacağını ifade etti. Bu ifade de genel olarak şehir içinde daha sık kullanıldığını gördüğümüz orta boy SUV araçlar için kullanılıyor. Yani elektrikli model, alıştığımız görkemli Bentley araçlarından daha küçük olacak. 5 metreden daha kısa olacak bu modelin firmanın en "kullanışlı" modeli olacağı söylenirken Bentley bu aracın firmaya yeni müşteriler çekmesini umuyor.

Her ne kadar araç hakkında çok fazla teknik detay paylaşmasa da Walliser, aracın menzilini "inanılmaz" ve şarj hızını da "olağanüstü" olarak nitelendirdi. Bentley ekibi ayrıca aracın benzersiz bir sese sahip olacağını ifade etti.

Bentley ayrıca 2035 yılından itibaren tüm yeni araçların elektrikli olacağını da doğrularken, müşteri talebi ve yasal imkanlara göre şarj edilebilir hibrit ve tamamen içten yanmalı motorlar üretmeye de devam edebileceklerini açıkladı. Bu karar üzerinde müşteri talepleri önemli rol oynayacak.