Bentley’in Tasarım Direktörü, bir dergiye verdiği röportajda BMW i3’e hayranlık duyduğunu ama insanların i3’leri tasarımları nedeniyle satın almadığını söyledi.

BMW, 2011 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda elektrikli BMW i3 konseptini tanıttığında herkes şaşırmıştı. Ama birkaç yıl sonra araç üretim bandından çıkmaya başladığında insanlar aracın tasarımına büyük bir ilgi ile yaklaştılar. Aracın tasarımı hala gelecekten gelen bir araç gibi görünse de çok fazla takdir topladığını söylemek mümkün değil.

Bentley’in Tasarım Direktörü Stefan Sielaff, insanların BMW i3’ün tasarımını çirkin bulduğunu söylüyor. Sielaff Autocar dergisiyle yaptığı röportajda BMW i3’ün tasarımı hakkında konuşan Sielaff, tasarıma hayran olduğunu ama insanların i3’ü tasarımı nedeniyle almadığını söyledi.

Sielaff, Autocar’la yaptığı röportajda “Taycan’a bakarsak hala bir Porsche. Tesla’ya bakarsanız kasıtlı olarak dramatik görünmüyorlar. Tasarımcı olarak BMW i3’e hayranım ama müşterilerle konuşursanız çirkin bulduklarını anlarsınız” dedi.

Bentley’in tasarım direktörünün açıklamaları, kendi elektrikli araçlarının cesur bir tasarıma sahip olacağını söyleyen Bentley cephesinden kendini bilen açıklamalar olarak görülebilir. Geçtiğimiz yıl Bentley, EXP 100 GT konseptini sergilemişti. Şimdi bu araç üzerinde çalışmalar devam ediyor. EXP 100 GT’nin pil teknolojisi henüz tamamen sessiz bir Bentley için hazır olmadığından çalışmalar bir süre daha sürecek gibi görünüyor.

Bentley’in tasarım direktörünün bu dolaylı eleştirisine rağmen BMW, i3’leri üretmeye devam edecek. BMW’den yapılan açıklamada aracın 2024’e kadar üretilmeye devam edeceği bildirilmişti. BMW’nin CEO’su Oliver Zipse, i3’ün üretilmeye devam etmekle beraber pillerinin geliştirilmesi gibi bir dizi iyileştirmeyi de alacağını açıklamıştı.