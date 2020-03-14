2021 Model BMW 4 Gran Coupe Serisi İçin Tasarım Görselleri

Yakın zamanda ortaya çıkan gizli çekim fotoğrafları ve yeni BMW Concept i4, bize 2021 yılının BMW 4 Gran Coupe serisi hakkında bilgiler veriyordu. BMW’nin bu modellerine ait bilgisayar tasarımları sunuldu.

2021 BMW Gran Coupe serisi son dönemlerin BMW adına en heyecan verici ürün gruplarından birisi olarak göze çarpıyor. İkinci nesil 4 serisi Gran Coupe, 4 serisi ailesinin yeni üyesi olacak ve coupe ve convertible modellerine de sahip olacak.

Ayrıca bu model, BMW i4 elektrikli modeli için de temel olarak kullanılacak. i4’ün konsept versiyonu bu ayın başlarında açıklanmış ve oldukça da ses getirmeyi başarmıştı. Yeni 2021 BMW 4 Gran Coupe de dikkat çekici bir model.

Yenilenen 4 Serisi Gran Coupe agresif şekilde geliyor

Yenilenen 4 Serisi, şu ana kadar gördüğümüz diğer otomobillerden daha farklı olacak. Aracın ön kısmı oldukça agresif bir ızgaraya sahip ki bu da pek çok BMW hayranı için şaşırtıcı bir gelişme. Daha önce de oldukça iri ızgaralara sahip BMW fotoğrafları görmüştük.

Yandan bakıldığında ise aracın silüetinin oldukça çekici olduğu ve tipik kıvrımlı çatı hattına sahip olduğunu gösteriyor. Bu kıvrımlı yapı ise dört kapılı modele oldukça yakışıyor. Aracın yapısındaki bu değişim, 4 serisini 3 serisinden tamamen ayırıyor.

BMW Concept i4 etkisi kendini hissettiriyor

Yeni otomobilin tasarımında BMW Concept i4 etkisi kendini hissettiriyor. Aracın kuyruk kısmı ve arka fenerleri i4 konsept tasarımı ile aynı. Öte yandan aracın arka tamponu ve difüzörü daha dışarıya alınmış durumda. Bu da egzos çıkışının dışarıya verilmesini sağlamakla kalmayıp aracın aerodinamiğine de katkıda bulunuyor.

Bu modellerden ilk olarak Coupe olan G22 gelecek, aracın resmi çıkışı 2020’nin ortalarında olacak. Convertible model olan G23 ise sonbaharda gelecek. Temmuz 2020’de de 2 kapılı model gelecek. Onu 2 yeni 4 Serisi Gran Coupe takip edecek.