Tesla'nın asla satışa çıkmamış olan Tesla Roadster RR prototipi satışa çıkıyor. Araç pek çok açıdan da eşsiz.

Tesla Roadster, pek çok açıdan modern elektrikli araçların öncülerinden biri olmuş ve Tesla'nın başarısının da temellerini atmıştı. Daha önce çok az kişinin görebildiği ve hiçbir zaman satışa çıkmayan Roadster RR (ya da diğer adıyla Roadster E-Sport) prototipi satışa çıktı.

Özünde bir Tesla Roadster Sport olan araç, 2012 yılında satın alındı. O dönemde Tesla'nın Servis Başkan Yardımcısı olan Joost De Vries aracı satın aldı ve o dönemde Tesla'nın Seattle'daki servis noktasını işleten Carl Medlock'ın gözetiminde aracı tamir ettirdi.

Performans paketi satışa çıkmadı

Tesla Roadster RR projesi tamamlanmadı ve asla prototipten öteye geçmedi ancak prototip araç, oldukça çok sayıda özel parçaya sahip. Bunların arasında, dünyada yalnızca 3 araçta bulunan Tarox İtalian performans frenleri ve kişiselleştirilmiş, Tarox ile uyumlu ABS Flash, sadece iki araçta bulunan Hollinger Limited Slip Diferansiyel, dünyada tek olan kişiselleştirilmiş Blistein Performance Sport süspansiyon, özel yapım Roadster RR kamber plakaları ve kontrol paketi, elle kaplanmış karbon gövde yer alıyor. Böylece araç, boyanmak yerine kaplanmış tek Roadster da oluyor.

Araç fabrikadan bu hâliyle çıkmamış olsa da, fabrikanın başındaki kişiler tarafından bu hâle getirildiği için kısmen de olsa fabrika modifiyeli sayılabilir. Bu da aracın değerini mutlaka artıracaktır. Aracı detaylı incelemek isteyenler için bir de internet sitesi bulunuyor.

Sizce Tesla Roadster RR kendisine kaç dolara bir alıcı bulacak?