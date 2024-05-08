Joe Fay isimli bir YouTuber, Tesla Cybertruck'ın bagajı kapanırken önüne parmağını koyup aracın güvenlik özelliğine sahip olup olmadığını test etti. Testin ardından pek de iç açıcı olmayan sonuçlar ortaya çıktı.

Sosyal medyada otomobil içerikleri izliyorsanız illa görmüşsünüzdür. Kullanıcılar, araçların güvenliğini test etmek için araçların bagajlarına veya camlarına parmaklarını sıkıştırmayı deniyorlar. Bazı otomobiller parmağı algılayıp otomatik olarak kendini durdurup küçük kazaların önüne geçeceğini gösterirken bazıları ise hiçbir tepki vermeden camı veya bagajı kapatıyor.

Bu test, şimdi de Tesla’nın bir süredir Kuzey Amerika’da yollarda olan sıra dışı tasarımlı elektrikli kamyoneti Cybertruck’ta denendi. Ortaya pek de iç açıcı sonuçlar çıkmadı.

Cybertruck, özelliği test eden YouTuber’ın parmağını kırdı

Joe Fay isimli YouTuber, Cybertruck’ın bagajı kapanırken önüne parmağını koyması hâlinde ne olacağını test etti. Yakın zamanda paylaşılan videoda, gelen talepler üzerinde bu testi gerçekleştirdiğini ve birçok teknolojiyle donatılan Cybertruck’ın bu küçük ama çok önemli güvenlik özelliğe sahip olup olmadığını görüyoruz.

Fay, ilk olarak küçük bir çubukla bunu deniyor. Maalesef aracın bagajı hiçbir tepki vermeden kapanıyor ve çubuğu kırıyor. YouTuber, ikinci denemesinde ise parmağını koyuyor. Bunun sonucunda ise izleyenleri rahatsız edecek bir şekilde parmağı kırılıyor. Çubuğun kırıldığını görüp bunu denemesi de biraz garip.

Aslında bir önceki videosunda bagaj otomatik olarak geri açılmıştı

Fay’in bu videonun öncesinde de aynı özelliği test ettiği bir video paylaşmıştı. O videosunda önce kolunu, sonra elini en sonunda ise parmağını koymayı test etti. Her bir test sonucunda Cybertruck’ın bagajı sakatlığın önüne geçerek geri açıldı ve test başarıyla sonuçlandı. Fay sadece parmak testinde biraz baskı hissettiğini ve canını acıttığını belirtti.

İki video arasındaki fark, parmağını tutuş şekli. Başarılı olan videoda parmağını havada tutuyor. Diğer videoda ise bagajın ucunda sabitliyor. Muhtemelen Cybertruck, en uçta durduğu için onu algılamıyor ve bu rahatsız edici görüntüler ortaya çıkıyor.