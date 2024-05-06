Tesla’nın yaklaşık 1 ay önce binlerce çalışanını işten çıkaracağı iddia edilmişti. Bugün gelen bilgiler, toplu işten çıkarma uygulamasının başladığını ortaya koydu

Satışları ve gelirlerinde yıllar sonra büyük düşüşler yaşayan elektrikli otomobil devi Tesla, pek de iyi bir dönemden geçmiyordu. Bu durum, toplu işten çıkarmalara da neden olmuştu. Nisan ortasında şirketin 14 bin kişiyi işten çıkaracağı iddia edilmişti. Aynı ayın sonunda ise en 500 kişiyle daha yolların ayrılacağı ortaya çıkmıştı.

Bugün gelen haberler ise şirketin bu konudaki hamlelerinin sürdüğünü ortaya koydu. Söylentiye göre şirket, bu hafta birçok çalışanını işten çıkarmaya başladı. Gelişme, iddiaların doğru olduğunu ortaya koydu.

Farklı bölümlerden birçok kişi işten çıkarıldı

LinkedIn ve diğer platformlardan edinilen bilgilere göre şirketin farklı departmanlarından birçok kişi, işten kovulduğunu açıkladı. Bunlar arasında yazılım, hizmetler, mühendislik de dahil çoğu departmanın yer aldığı bildirildi. Çalışanlar, bugün itibarıyla şirketle yollarının ayrılacağına dair bir mesaj aldı.

Şu ana kadar kaç kişinin kovulduğu belli değil. Ayrıca bugünkü gelişmenin geçen ayki 14 bin kişilik iddiayla alakası olup olmadığını bilmiyoruz. Ancak o zamanki bilgilerde bu kişilerin ilerleyen günlerde çıkarılacağı öne sürülmüştü. Yani bugün yaşananlar, muhtemelen o hamlenin bir parçası. 14 bin kişi, şirketin toplam iş gücünün %10’una denk geliyor.

Elon Musk, şirketin %20’sini kovmak istiyor

Tesla’nın işten çıkarmaları bunlarla sona ermeyebilir. Bloomberg’ün aktardığına göre Elon Musk, satışlarda yaşanan ciddi düşüşler nedeniyle şirketin en az %20’sini kovmak istiyor. Bu da en az 14 bin kişinin daha kovulabileceğini ortaya koyuyor. Neler olacağını zamanla göreceğiz.