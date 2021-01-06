Benzin Fiyatlarına Zam Geldi: Müşteriye Yansıyacak

Benzin fiyatlarına bu gece yarısı itibarıyla 11 kuruş zam geliyor. Zammın 4 kuruşluk kısmı ÖTV'den karşılanacak ancak pompa fiyatı 7 kuruş artış gösterecek.

Sık sık ufak çaplı fiyat değişiklikleri yaşanan benzine bir kez daha zam geldi. 6 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olan 11 kuruşluk zam, pompa fiyatlarına da 7 kuruş olarak yansıyacak. 4 kuruş ise ÖTV'den karşılanacak.

Benzin fiyatlarına dün aynı oranda indirim gelmişti. Yeni zamla birlikte bir anlamda indirim geri alınmış olacak, fiyatlar indirim öncesindeki seviyeye geri dönecek. Zam açıklaması ile birlikte yeni benzin fiyatları da belli olmuş oldu.

Benzin 7 kuruş daha pahalı oldu

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklama ile birlikte benzine gelecek zam ve zammın nasıl karşılanacağı da açıklığa kavuşmuş oldu. Zamların ardından İstanbul'da benzinin litre fiyatı 7,17 liradan 7,24 liraya çıkış yaptı. İzmir'de ise 7,23 lira olan benzin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren 7,30 lira olacak. Ankara'da ise ortalamada 7,22 lira olan benzin litre fiyatı 7,29 liraya yükselecek.

Zammın tamamının değil de bir kısmının pompa fiyatlarına yansımasının nedeni ise ülkemizde kullanılan eşel mobil sistemi olacak. Bu sistem sayesinde zamlar da indirimler de açıklandığı orandan farklı olabiliyor.

Eşel Mobil Sistemi nedir?

Eşel mobil, aslında Fransızca bir ifade olan echelle mobile deyiminin dilimize yerleşmiş halidir. Bu deyim Fransızca'da hareketli ölçek anlamına gelir. Bu ölçeğin kullanıldığı sistemlerde fiyat veya ücretler belirlenirken ölçekler de hareketli olur.

Temelde bu sistem sayesinde kişilerin satın alma gücünün korunması amaçlanır. Ücretlerin enflasyondaki artışı sistemde otomatik olarak değerlendirmeye alınmaktadır. Böylece her seferinde yeniden ayarlama yapmak yerine, artış oranları otomatik belirlenmektedir. Fiyatların çok hareketli olduğu akaryakıtta da bu sistem kullanılır.

Ayrıca benzinin pompa fiyatı, kullanılan benzinin çeşidine, tercih edilen istasyona ve diğer bazı ölçütlere göre ufak da olsa farklılıklar göstermektedir.