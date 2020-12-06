Kamu yayın kuruluşu NHK'nın aktardığına göre Japonya, 2030'lu yılların ortasına kadar benzinli ve dizel otomobil satışlarını yasaklamayı planlıyor. Geçtiğimiz eylül ayında göreve gelen Başbakan Yoshihide Suga, ülkesinin karbon salınımını 2050'ye kadar sıfıra indirmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

İklim değişikliği ve dünya üzerindeki etkileri her geçen gün daha ciddi bir hal alıyor. Çevre kirliliğinde en büyük pay sahiplerinden olan otomobil endüstrisi ise son yıllarda elektrikli ve hibrit otomobiller üreterek problemin önüne geçmeye çalışıyor. Ancak yine de dünya genelindeki satışların büyük bir kısmını fosil yakıtlı araçlar oluşturuyor.

Kamu yayın kuruluşu NHK'nın geçtiğimiz perşembe günü bildirdiğine göre Japonya, hibrit ve elektrikli araçların satışını teşvik etmek amacıyla 2030'lu yılının ortalarına kadar yeni benzinli veya dizel otomobillerin satışını yasaklayabilir.

Japonya'nın hedefi, 2050 yılına kadar karbon salınımını sıfıra indirmek:

Hayata geçecek uygulamanın, Başbakan Yoshihide Suga'nın göreve geldiğinde işaret ettiği 2050 yılına kadar sıfır sera gazı emisyonu hedefinin bir parçası olması bekleniyor. Geçtiğimiz eylül ayında göreve gelen Suga, ilk konuşmasında ülkesinin karbon salınımını 2050 yılına kadar sıfıra indirmeyi hedeflediğini açıklamış ve "İklim değişikliğine cevap vermek artık ekonomik büyümenin önünde bir engel değil. Alınacak tedbirlerin endüstriyel yapıda değişikliklere yol açarak ekonomideki büyümeyi azaltacağına dair düşüncelerimizi değiştirmeliyiz” demişti.

Hükümet sözcüsü Katsunobu Kato, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında Japonya Sanayi Bakanlığı'nın yıl sonuna kadar bir plan hazırlayacağını ve satış yasağı için resmi bir tarih belirleyeceğini söyledi. NHK'ya göre bakanlık, hibrit araçlar da dahil olmak üzere tüm yeni araçların elektrikli olmasını şart koşmayı düşünüyor.

Kararın resmiyet kazanmasının ardından Japonya, fosil yakıtlı araçların satışının yasaklanması için kesin bir tarih belirleyen ülkeler arasına katılacak. Daha önce Almanya başta olmak üzere Britanya, Norveç ve ABD ile Kanada'nın bazı bölgelerinde satış yasağı için tarih belirlenmişti.