27 TL'nin üzerinde seyreden benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak bir indirim geleceği iddia edildi. Sektör kaynaklarına göre indirim 25 kuruş seviyesinde olacak.

Aylardır durdurak bilmeksizin tırmanışta olan akaryakıt fiyatları, zaman zaman ufak indirimlere de ev sahipliği yapabiliyor. Bugün de sektör kaynaklarından edinilen yeni bilgiler, benzinin litre fiyatında bu geceden itibaren indirim yapılacağına işaret etti.

Edinilen bilgilere göre benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim yapılacak. Artık pek çok bölgemizde 30 TL üzerinde seyreden motorin fiyatlarındaysa şu anlık herhangi bir indirim söz konusu olmayacak. Yeni indirimle birlikte benzinin litre fiyatı üç büyük şehirde şu şekilde olacak:

Yeni indirimle birlikte akaryakıt fiyatları:

İstanbul: 27,52 TL -> 27,27 TL

Ankara: 27,65 TL -> 27,40 TL

İzmir: 27,63 TL -> 27,38 TL

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