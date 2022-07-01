Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzin ve LPG'ye indirim gelecek. Bu indirim, bu gece itibarıyla geçerli olacak ve pompa fiyatlarına doğrudan yansıyacak.

Brent petrol fiyatlarının geri çekilmesi ve dolar kurunun düşmesi, akaryakıt fiyatlarında düşüşe neden olmaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorine 3 liranın üzerinde indirim gelmesinden sonra, şimdi de benzin ve LPG'ye indirim gelecek. İndirimler, vatandaşın yüzünü güldürecek türden.

Sektör kaynaklarının iddialarına göre benzinin litresine 2,13 TL, LPG'nin litresine ise 1,71 TL indirim yapılacak. Bu gece itibarıyla geçerli olacak indirim, pompa fiyatlarına da yansıyacak. Bu indirimle benzin 25 TL seviyelerine, LPG ise 10 TL seviyelerine gerilemiş olacak.

Büyük şehirlerdeki tabelalar nasıl değişecek?

Sektör kaynaklarının iddiaları gerçekleşirse, benzin ve LPG fiyat tabelaları şöyle değişecek:

İstanbul:

Benzin: 25,17 TL

LPG: 10,69 TL

Ankara:

Benzin: 25,30 TL

LPG: 10,66 TL

İzmir:

Benzin: 25,29 TL

LPG: 10,56 TL

Fiyatları Shell'in internet sitesini kaynak alarak hesapladığımızı belirtelim. Bununla birlikte; akaryakıt sektöründeki piyasaya serbestisini de hatırlatalım. Yani fiyatlar, bulunduğunuz il ve ilçeye göre birkaç kuruş da olsa değişiklik gösterebilir.