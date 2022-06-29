Motorine bir kez daha indirim geleceği iddia edildi. Sektör kaynaklarına göre bu gece yarısı itibarıyla motorin fiyatlarına 84 kuruş daha indirim gelecek. Böylelikle motorin fiyatları, 24 saat içerisinde 3,34 TL ucuzlamış olacak.

Sabah saatlerinde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, motorine 2,5 TL indirim yapıldığından bahsetmiştik. Şimdiyse konuyla ilgili bir gelişme daha yaşandı. Sektör kaynaklarına göre motorine bu gece yarısı itibarıyla bir indirim daha gelecek. Bu seferki indirim, litrede 84 kuruş olarak kayıtlara geçecek. İndirim beklentisi gerçekleşirse, iki günde motorine 3,34 TL indirim yapılmış olacak. Darısı benzinin başına diyelim...

Akaryakıt fiyatları, dolar kurunun ve brent petrol fiyatlarının yükselişe geçmesiyle adeta uçtu. Hatta motorin, geçtiğimiz günlerde 30 TL seviyelerinin bile üzerine çıktı. Ancak şimdi bu durum değişmeye başlayacak gibi görünüyor.

Bugünkü beklenti gerçekleşirse fiyatlar nasıl değişecek?

Eğer sektör kaynaklarının beklentileri gerçekleşir ve motorine bu gece de indirim gelirse; pompa fiyatları şöyle değişecek:

İstanbul: 26,60 TL

26,60 TL Ankara: 26,71 TL

26,71 TL İzmir: 26,73 TL

Akaryakıt sektöründeki alım gücümüz iyiden iyiye düşmüş olsa da bu indirimler, en azından nefes aldırıyor. Zira bu gece itibarıyla geçerli olması beklenen indirimle birlikte; 50 litrelik bir deponun 2 gün içerisindeki maliyeti, 167 TL düşmüş olacak...

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