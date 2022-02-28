Benzin ve Motorin Fiyatlarına 'Beklenen' İndirim Geldi

EPGİS, Twitter'dan yaptığı açıklamayla birlikte sabah duyurulan indirimin tutarını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş sonucunda küresel benzin fiyatları rekor kırarken Türkiye de nasibini almış, benzine 1,61 TL, motorine de 1,51 TL zam gelmişti. Yalnızca 3 gün önce gelen bu tarihi zammın ardından Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sabah saatlerinde önemli bir duyuru paylaştı.

EPGİS, gün içinde benzin ve motorinde indirim olacağını açıklamıştı. Devasa zammın ardından gelecek indirimin zam kadar gelmeyeceği tahmin edilirken EPGİS’ten beklenen açıklama geldi. EPGİS, benzin ve motorine gelen indirimi açıkladı.

Motorinde 96 kuruş, benzinde 23 kuruş indirim, LPG'de 33 kuruş zam:

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, sabah duyurulan indirimin tutarını açıkladı. EPGİS, yaptığı paylaşımda motorinde 96 kuruş ve benzinde 23 kuruş indirim yapıldı. Öte yandan LPG otogazda 33 kuruş fiyat artışı yapılacağı açıklandı. İndirim, bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.

Eşel Mobil Sistemi kalkıyor:

EPGİS, zam ve indirim haberlerinin yanı sıra Eşel Mobil Sistemi hakkında da bilgi paylaştı. Buna göre Eşel Mobil Sistemi, 4938 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 3. maddesi uyarınca aynı kararın 2. maddesinde belirlenen ÖTV tutarlarına ulaşması nedeniyle 1 Mart 2022 tarihinde sona erecek.