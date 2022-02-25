Benzin ve Motorine Korkulan Savaş Zammı Resmen Geldi

Akaryakıt fiyatlarına son dönemlerin en yüksek zammı geldi. EPGİS, dün sabah itibarıyla başlayan Rusya-Ukrayna savaşı sonrası beklenen 'savaş zammını' resmen duyurdu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), korkulan açıklamayı resmen yaptı. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası uçuşa geçen petrol fiyatlarıyla birlikte beklenen akaryakıt zammı açıklandı. Buna göre benzinin litresine 1,61 TL; motorinin litresine 1,51 TL pompa fiyatına yansıyacak şekilde zam yapıldı. Yeni pompa fiyatları, 26 Şubat itibarıyla geçerli olacak.

Aslına bakacak olursak bu zam zaten bekleniyordu. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla brent petrol fiyatları uçuşa geçmişti. Haliyle böylesi bir zammın gelmesi kaçınılmazdı. Üstelik Türk lirası da savaş başladığı an itibarıyla değer kaybetti. Tüm bu gelişmeler, akaryakıt zammını kaçınılmaz hale getirdi.

EPGİS'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

26/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 1,61 motorinde 1,51 TL/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur...

Akaryakıt fiyatları büyükşehirlerde nasıl oldu?

Akaryakıt fiyatları, ülke genelinde 15 TL'nin üzerinde seyrediyordu. Bu gece itibarıyla geçerli olacak zam ile bu fiyatlar biraz daha yükselmiş olacak. Örneğin İzmir'de bugün itibarıyla 15,26 TL olan benzinin litresi, yarın itibarıyla 16,87 TL'ye yükselmiş olacak. İzmir'deki motorin fiyatı ise 15,57 TL'den 17,08 TL seviyesine çıkacak. Ankara'daki yeni fiyatlar ise benzin için 16,85 TL, motorin için 17,08 TL olacak. İstanbul'daki vatandaşlarsa benzini 16,75 TL, motorini ise 16,97 TL'den satın almaya başlayacaklar.

Sosyal medya kullanıcıları ne diyor?

EPGİS'in son dakika açıklaması, dakikalar içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte bazı sosyal medya kullanıcılarının Twitter'daki paylaşımımıza verdiği yanıtlar: