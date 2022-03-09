10 Mart itibarıyla gelecek olan zamlar, yapılan son dakika açıklamasıyla iptal edildi. İptale gerekçe olarak ise yakıt fiyatlarında bugün yaşanan düşüş gösterildi.

Son dönemde neredeyse her gün bir kez zam gelen akaryakıt fiyatları için bugün de benzer bir açıklama gelmiş; benzin ve motorine sırasıyla 79 kuruş ve 2 lira 25 kuruş zam geleceği açıklanmıştı.

Gelen bir son dakika açıklamasıyla, 10 Mart tarihinden itibaren geçerli olacak bu zam iptal edildi. İptal haberini EPGİS, Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

'Fiyatlarda büyük düşüş yaşandı'

EPGİS, Twitter hesabından yaptığı 'Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali' başlıklı açıklamada ''10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,79 Motorinde 2,25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir.'' ifadelerini kullandı.