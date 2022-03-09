Akaryakıt sektörü kaynakları, benzin ve motorine bugün de bir zam gelmesini beklediklerini aktardılar. Yapılan açıklamalar doğru çıkar ve zam gelirse, motorin fiyatı Türkiye'nin büyük bir bölümünde 25 TL'nin üzerine çıkacak. İşin sonunun nereye varacağı merak konusu...

Rusya-Ukrayna savaşının başladığından beri neredeyse her gün akaryakıta yapılan zamlardan bahsediyoruz. Ne yazık ki bu süreç bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Sektör kaynaklarından gelen son bilgilere göre akaryakıt, bugün de zamlanacak. Böylelikle akaryakıt, Türkiye'de son bir hafta boyunca her gün zamlanmış olacak. Peki bu seferki zammın boyutu nasıl?

Sektör kaynaklarının iddialarına göre 10 Mart itibarıyla geçerli olacak zam, benzinin litresinde 79 kuruş, motorinin litresinde ise 2 lira 25 kuruş olacak. Böylelikle motorinin litresi, 25 TL'nin de üzerinde olacak. Bu da en basit anlatımıyla şu anlama geliyor; satın aldığınız her ürüne yeni zamlar gelecek...

Büyükşehirlerdeki fiyatlar nasıl değişecek?

Akaryakıt fiyatları, ülkemizin en büyük 3 kentinde şu an için şu şekilde:

İstanbul - Benzin: 20,33 TL Motorin: 22,79 TL

Ankara - Benzin: 20,43 TL Motorin: 22,90 TL

İzmir - Benzin: 20,45 TL Motorin: 22,90 TL

Eğer sektör kaynaklarının iddiaları doğru çıkarsa, fiyatlar bu gece yarısı itibarıyla şöyle olacak:

İstanbul - Benzin: 21,12 TL Motorin: 25,04 TL

Ankara - Benzin: 21,22 TL Motorin: 25,15 TL

İzmir - Benzin: 21,24 TL Motorin: 25,15 TL

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) konuyla ilgili resmi bir açıklama gelirse sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz...