Sözcü'nün akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgilere göre bu gece, benzin ve motorine zam gelecek. Benzinde 40, motorinde 41 kuruş olarak gerçekleşecek zam, pompa fiyatlarına yansıyacak. Eşel Mobil Sistemi'ne göre benzine gelecek net zam 17 kuruş olacak. Motorinde ise 41 kuruş doğrudan pompaya yansıyacak...

Türkiye bir süredir, akaryakıt fiyatlarında gerçekleşebilecek olası zamları tartışıyor. Bu bağlamda, geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde yetkili bir ismin açıklamalarından bahsetmiş, fiyatların aniden 3 lira civarında yükselebileceğini anlatmıştık. Şimdi; bu konuyla ilgili en kritik sürece girmiş bulunuyoruz. Sözcü'nün edindiği bilgilere göre bu gece, akaryakıta ciddi oranda zam gelecek.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre dolar kurunun yükselmesi ve petrol fiyatlarında yükseliş olmasıyla, benzin ve motorine yeni bir zam gelecek. Bu zam, benzinde 40 kuruş, motorinde ise 41 kuruş olarak karşımıza çıkacak. Üstelik bu zam pompaya da yansıyacak. Zira Eşel Mobil Sistemi, artık iş göremez hale gelmiş durumda.

Fiyatlar ne kadar zamlanacak?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre Eşel Mobil Sistemi'nde (EMS), benzin için yalnızca 23 kuruşluk ÖTV marjı kalmıştı. Bu gece pompaya yansıyacak 40 kuruşluk zammın 23 kuruşu, ÖTV'den karşılanacak. Bu durumda benzine gelecek net zam 17 kuruş olarak gerçekleşecek. Motorinde ise durum daha da kötü. Zira devletin karşılayabileceği ÖTV marjı sıfıra indiğinden, 41 kuruşluk zammın doğrudan pompaya yansıması bekleniyor. Bu arada; LPG'nin de motorin ile aynı kaderi paylaştığını, LPG'ye gelecek 1 kuruşluk zammın bile doğrudan tüketiciye yansıyacağını belirtelim.

Devlet şu an için EMS'nin ne olacağına dair herhangi bir şey söylemedi. Yani söz konusu uygulama hala hayatımızda. Bu gece gerçekleşecek zam ile benzin, motorin ve LPG üçlüsünün tamamında ÖTV marjı bitmiş olacak. Devletin bu durumda yeni bir karar vermesi gerekecek. Eğer uygulama kaldırılırsa, bugüne kadar devletin karşıladığı ÖTV'nin tamamı pompa fiyatına eklenecek ve bu da 3 TL civarında ekstra zam olarak karşımıza çıkacak. Uygulama devam ederse bu kez de devlet, akaryakıttan yüzde 0 ÖTV alarak yoluna devam edecek. Gözler, konuyla ilgili yapılacak açıklamalarda...

Detaylı bilgi edinmek isteyenleri aşağıdaki videomuza bekliyoruz