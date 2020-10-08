Tesla'nın Kaliforniya'daki fabrikasında bir sabotaj girişiminin önlendiği ortaya çıktı. Şirket içi e-postalar aracılığıyla ortaya çıkan olay, bir çalışanın üretim sürecini sabote etmeye çalışırken yakalandığını ortaya koyuyor. Edinilen bilgilere göre söz konusu çalışan, yakalandıktan sonra işten atıldı.

Elektrik motorlu otomobil sektörünün bir numarası olma unvanının haklı gururunu yaşayan Tesla'nın Kaliforniya eyaletinde bulunan ana üretim fabrikasında, ilginç bir olayın yaşandığı ortaya çıktı. Bloomberg News tarafından ortaya çıkarılan olayda, bir fabrika çalışanının fabrikadaki üretimi sabote etmek amacıyla harekete geçtiği ancak başarısız olduğu bildirildi. Edinilen bilgilere göre sabotaj girişimi, sadece birkaç saatliğine üretimi aksattı.

Tesla fabrikasında yaşanan olay, şirket içi e-postalar aracılığıyla gün yüzüne çıktı. Söz konusu e-postada yer alan bilgilere göre Tesla fabrikasındaki BT ve InfoSec ekipleri, söz konusu olayı fark ettikten sonra çalışanı sabotaj girişiminin izlerini silmeye çalışırken yakalıyorlar. Görünüşe göre BT ve InfoSec ekiplerinin hızlı reaksiyonu, şirketin ciddi boyutta zarar görmesinin önüne geçmiş.

Tesla, yaşanan olayla ilgili olarak resmi bir açıklama yapmadı. Ancak edinilen bilgilere göre ismi açıklanmayan çalışan, şirket içi soruşturma kapsamında suçunu itiraf etmiş. Bu itirafın üzerine de Tesla ile ilişiği kesilmiş. Ancak yaşanan olayın bu kadarla mı sınırlı kaldığı yoksa kolluk kuvvetlerine mi bildirildiği şu an için bilinmiyor. Bu konuyla ilgili bir doğrulama henüz yapılabilmiş değil.

Bu arada, Tesla'nın başına ilk kez böyle bir şey gelmiyor. Birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde de bir Tesla çalışanına casusluk teklif edildiğinden ancak çalışanın sadakatinin bu durumun önüne geçtiğinden bahsetmiştik. Hatta o dönemlerde yaşanan casusluk olayı Elon Musk tarafından da doğrulanmıştı. Muhtemelen yakın bir gelecekte bu olayla ilgili resmi bir açıklama duyacağız.