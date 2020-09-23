Tesla, Araçlarında Kullanacağı Yeni Pili 'tabless'i Duyurdu

Tesla, Battery Day etkinliği kapsamında 'tabless' isimli yeni pillerini duyurdu. Elektrik motorlu araçlarda önemli avantajlar sağlayacak bu piller, enerji kapasitesini 6 katına çıkarırken maliyeti kilowatt saat başına yüzde 14 düşürüyor. Bu da Tesla araçların araçların ucuzlayabileceği anlamına geliyor.

Elektrik motorlu otomobil üreticisi Tesla, dün başlattığı "Battery Day" isimli etkinliğinde yeni pillerini duyurdu. Tesla'nın yeni pilleri, elektrik motorlu araçlar için adeta bir devrim. Çünkü Tesla'nın yeni pilleri, menzili, gücü ve kapasiteyi artırırken maliyeti azaltacak. Bu da Tesla'nın yeni araçlarına sahip olmanın daha ucuz, belki de içten yanmalı motorlu araçlarla aynı maliyete sahip olacağı anlamına geliyor.

Tesla'nın yeni nesil pilleri, "tabless" olarak nitelendiriliyor. Aslına bakacak olursak bu pil tasarımı, geleneksel tasarıma kıyasla bazı ufak değişikliklere sahip. Örneğin yeni pillerde, hücre ile enerjinin gönderildiği bölge arasındaki "tırnak" parçası yok. Ayrıca elektronların hareket edeceği yol 250 milimetreden 50 milimetreye indirildi. Üstelik bu pillerde lazer teknolojisi ile şekillendirme yapılıyor. İşte bu işlemler, bataryanın maliyetini düşürürken pilin genel performansını artırıyor.

Yeni piller, enerji kapasitesini 5 katına çıkarıyor

Tesla'nın yeni pil tasarımı, mevcut pillerin enerji kapasitesini 5 katına çıkarıyor. Bu da doğrudan elektrik motorlu bir aracın menzilini yüzde 16 oranında etkiliyor. Ayrıca bu pil sayesinde araçlar, 6 kat güçleniyor. İşte tüm bunlar gerçekleşirken Tesla, kilowatt saat başına yüzde 14 tasarruf etmiş oluyor. Yeni piller hem Tesla'yı hem de tüketicileri memnun edecek gibi görünüyor.

Tesla, yeni pillerini "4680" olarak isimlendiriyor. Bunun nedeni bataryadaki bir hücre boyutunun 80 milimetre 46 milimetre oluşu. Şirketin mevcut Model 3 ve Model Y'lerinde ise bu pil, 2170 olarak isimlendiriliyordu. Mevcut pillerin de hücre boyutuna göre isimlendirildiğini düşünecek olursak yeni pilin ne denli büyük olduğunu açıkça ifade edebiliyoruz.

Tesla, kendi pillerini kendi üretecek

Tesla ve diğer elektrik motorlu araç üreticileri, pillerini başka üreticilerden temin ediyorlar. Mesela Tesla'nın araçlarında kullanılan piller, Panasonic tarafından Tesla'nın Nevada'daki Gigafactory'sinde üretiliyor. Bu konuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Tesla, kendi pillerini üretmeye başlayacağını açıkladı. Bu karar, Tesla için üretim sorunlarını ortadan kaldıracak. Ancak Elon Musk, Tesla'nın kendi pillerini üretirken Panasonic, CATL ve LG Chem gibi pil üreticilerinden ürün tedarik etmeye devam edeceklerini ifade ediyor.

Analist Caspar Rawles tarafından yapılan açıklamalara göre Tesla, kendi pillerini üretme kararıyla zaten avantajlı hale gelecek. Diğer üreticilerle ilişkilerin kesilmemesi kararınınsa çok yerinde olduğunu ifade eden Rawles, talebin her geçen gün artacağını ve ihtiyacı karşılamanın giderek daha zor bir hale geleceğini söyledi.