CD Projekt Red, The Witcher serisinin hayranlarını sevindirecek açıklamalarda bulundu. Şirket, yepyeni bir üçlemenin ve iki ayrı The Witcher oyunun daha önümüzdeki yıllarda bizlerle buluşacağını ifade etti.

Dev oyun geliştiricisi CD Projekt Red, geçtiğimiz saatlerde 2020’de çıkış yapan; ancak beklentileri karşılayamayan Cyberpunk 2077’nin bir devam oyununun geleceğini açıkladı. Şirket, bu oyunun şimdilik ‘Project Orion’ olarak adlandırıldığını da bizlerle paylaştı. Polonya merkezli oyun devinden şimdi de hayranları heyecanlandıracak başka bir açıklama yapıldı.

Şirket, ilki 2007 yılında, üçüncüsü ise 2015 yılında çıkan fantezi türündeki RPG oyunu The Witcher ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şirket tarafından YouTube üzerinden paylaşılan bir video ve Twitter üzerinden yapılan açıklama, yeni The Witcher oyunları göreceğimizi gösterdi.

Toplam beş yeni Witcher oyunu geliyor

CD Projekt Red’in açıklamalarına göre önümüzdeki yıllarda ‘Sirius’, ‘Polaris’ ve ‘Canis Majoris’ isimleri altında yeni The Witcher projeleri göreceğiz. Gelin hep beraber şirket tarafından oyunlar hakkında paylaşılan detaylara bir bakalım.

'Polaris', yeni The Witcher üçlemesinin başlangıcı olacak

‘Polaris’ ismi verilen proje, The Witcher 3: Wild Hunt’ın sonrasında geçecek ve yeni bir destanın başlangıcı olacak. Şirket, Polaris’in ardından iki yeni Witcher oyunu daha (bunlar, Sirius ve Canin Majoris projelerinin dışındaki oyunlar) çıkararak yeni bir üçleme yaratmayı planlıyor. Ayrıca üçlemenin, Polaris’in çıkışının sonrasındaki altı yıllık süre içerisinde piyasaya sürüleceği de açıklamalar arasında yer aldı. Polaris’in, şirketin geçtiğimiz aylarda Unreal Engine 5 kullanarak geliştireceğini duyurduğu yeni Witcher oyunu olduğunu da eklemeden geçmeyelim.

The Witcher evreninde geçecek 'Sirius', çoklu oyuncu moduna sahip olacak

Polonya merkezli şirkete göre bir diğer The Witcher projesi ‘Sirius’, The Witcher evreninde geçecek ve CD Projekt Red’in desteğiyle The Molasses Flood tarafından geliştirilecek. Yapım, geliştiricinin önceki oyunlarından farklı olarak hikâyenin yanı sıra çoklu oyuncu moduna sahip olacak.

'Canis Majoris'

‘Canis Majoris’ projesi ise yeni üçlemeden ayrı olarak The Witcher evreninde yer alacak son oyun. Şirkete göre yapım, üçüncü parti bir geliştirici tarafından geliştirilecek. Şirkete göre Unreal Engine 5’in kullanılacağı bu yapım, geçmiş Witcher oyunlarında çalışmış deneyimli geliştiriciler tarafından yönetilen’ bir harici stüdyo olacak.