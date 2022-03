Geliyor iki gözümüzün çiçeği! The Witcher’ın resmi Twitter sayfasından paylaşılan bir gönderiyle CD Projekt Red, yeni Witcher oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu resmen duyurdu. Gelin detaylara göz atalım.

The Witcher 3 isimli efsane yapımın geliştiricisi CD Projekt Red, Twitter hesabında paylaştığı bir link ile hayranların uzun süredir beklediği haberi verdi. Twitter’da The Witcher hesabında paylaşılan linke tıkladığınızda sizi The Witcher’ın resmi sayfasına yönlendiriyor ve burada yeni The Witcher’ın duyurulduğunu görebiliyoruz.

Sitede The Witcher efsanesindeki yeni bir hikâyenin yapımına başlandığını gururla duyuran CD Projekt Red, geliştirme sürecine dair de heyecan verici bilgiler paylaşıyor. Gelin yeni Witcher oyununun detaylarına bir göz atalım.

Yeni Witcher yeni oyun motoruyla geliyor

CD Projekt Red’in 'A New Saga Begins' başlığıyla duyurduğuna göre Witcher serinin yeni oyunu, daha önce The Witcher 3’ün geliştirildiği REDengine ile geliştirilmeyecek. Yeni Witcher oyunu, en güçlü oyun motorlarından biri olan Unreal Engine 5 ile geliştiriliyor.

CD Projekt Red, yeni Witcher’ın geliştirilmesinde Epic Games’in geliştiricileriyle yakın işbirliği içinde olacaklarını ve ana hedeflerinin Unreal Engine 5 motorunun açık dünya deneyimlerini sınırına kadar zorlamak olduğunu söylüyorlar. Oyun için şu anki konumda geliştirilme süreci veya çıkış tarihi gibi ayrıntılar mevcut değil.

Muhtemelen Enis Kirazoğlu’nun şu anda ağzı kulaklarındadır. Aslında oyuncular topluluğu olarak hepimizin öyle zira The Witcher dizisinden sonra hepimizin gerçek bir Witcher deneyimine daha ihtiyacı vardı. Siz ne düşünüyorsunuz?