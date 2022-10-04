Polonya merkezli oyun devi CD Projekt Red, çıkışından beri gündemden düşmeyen Cyberpunk 2077'nin devam oyununun geleceğini açıkladı. Şirket, yeni oyunun şimdilik 'Project Orion' olarak adlandırıldığını ifade etti.

Polonya merkezli oyun şirketi CD Projekt Red, oyun tarihinin en çok beklenen yapımlarından biri olan Cyberpunk 2077’yi geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürdü. Ancak karanlık bir gelecekte geçen açık dünya, RPG türündeki oyun beklentileri karşılayamadı ve hem oyunculardan hem de eleştirmenlerden büyük tepki topladı. Bunun ardından ise şirket, yaptığı güncellemelerle oyuncuların gönlünü almaya çalıştı ve yapımın popülerliğini korumasını sağladı.

Şimdi ise oyunla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. CD Projekt Red, bugün yaptığı açıklamalarla Cyberpunk 2077’nin bir devam oyunu üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Açıklama, şirketin resmi hesapları üzerinden yapıldı.

Şimdilik ‘Project Orion’ olarak adlandırılan oyun, Cyberpunk serisini ileriye taşıyacak

Açıklamalarda Cyberpunk 2077’nin devam oyunun, şu an için ‘Project Orion’ olarak isimlendirildiği ifade edildi. Geliştirici, yeni oyunun Cyberpunk serisini daha da ileriye taşıyacağını ve bu karanlık evrenin potansiyelini kullanmaya devam edeceğini de açıklamalarına ekledi.

CD Projekt Red CEO’su Adam Kicinski de YouTube üzerinden paylaşılan bir videoda devam oyunun oldukça iddialı olduğunu belirtirken şirketin 1200 kişilik ekibini daha da genişletmesini gerektireceğini aktardı. Buna göre şirket, ABD’nin Boston şehrinde yeni bir merkez açacak ve Kanada’da bulunan ofis ile birlikte ‘Orion’ kod adıyla anılan oyun üzerinde çalışacak.

Cyberpunk 2077’nin devamı olacak oyunda neler göreceğimiz, isminin ne olacağı ve ne zaman çıkış yapacağı ile ilgili ise herhangi bir detay paylaşılmadı.