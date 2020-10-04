Beta Pictoris c Gezegeni İlk Kez Görüntülendi

Bilim insanları, daha önce radyal hız ölçümüyle keşfedilen Beta Pictoris c isimli dış gezegeni ilk kez somut bir şekilde görüntüledi. Gezegen, kardeş gezegeniyle birlikte aynı karede yer aldı.

Max Planck Astronomi ve Dünya Dışı Fizik Enstitüleri'nden bilim insanlarından oluşan bir ekip, radyal hız ölçümü yöntemi kullanılarak önceden keşfedilmiş bir dış gezegeni ilk kez doğrudan teyit etmeyi başardı. Gezegen, kendisini resimlerde göstermese de dolaylı olarak spektrum içinde yer aldı.

Şili'deki VLT teleskoplarında GRAVITY aletini kullanan bilim insanları, Dünya'dan 63 ışık yılı uzaklıktaki Beta Pictoris c isimli gezegenin sönük parıltısını gözlemledi. Araştırmacılar, bu gözlemle birlikte bir dış gezegenin hem parlaklığını hem de dinamik kütlesini çıkarabilirler.

Gezegen ilk kez görüntülendi:

Daha önce radyal hız ölçümü yöntemi kullanılarak keşfedilen Beta Pictoris c (b Pictoris c), dört büyük VLT teleskobunun elde ettiği ışığın GRAVITY aletiyle birleştirilmesi sonucu kendisini gösterdi. b Pictoris c'nin doğrudan görüntülenmesindeki en büyük zorluksa gezegenin kendi yıldızına fazlasıyla yakın olmasıydı.

Gezegen, yıldıza olan yakınlığından dolayı günümüzün en iyi teleskopları tarafından bile görülemiyordu. Ancak GRAVITY aletinin kullanımıyla birlikte b Pictoris c ilk kez kendini gösterdi. Yaşanan bu son gelişme de GRAVITY aletinin ne kadar hassaslık ve detay seviyesine sahip olduğunu ortaya koydu.

Elde edilen görüntülerde yalnızca b Pictoris c de yer almıyordu. Bu gezegenle birlikte kardeş gezegen b Pictoris b gezegeni de kendisini resimlerde gösteriyordu. Ancak b Pictoris b, Jüpiter'den 8 kat daha fazla kütleye sahip olan Pictoris c'ye göre 6 kat daha parlaktı. Bu da b Pictoris b'nin kütlesi hakkında soruları akla getirdi.

Bu sorunun cevabı radyal hız ölçümüyle daha sonra elde edilebilecek olsa da sorunun cevabını almak için uzunca bir süre beklememiz gerekecek. Çünkü b Pictoris b'nin yıldızı etrafındaki tam turu, dünya zamanına göre tam 28 yıl alıyor. Fakat geliştirilecek yeni gözlem yöntemleri bu hesaplamayı daha da kolay hale getirebilir.