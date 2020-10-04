Evrendeki Madde - Karanlık Enerji Oranını Hesaplandı

Gökbilimciler, yaptıkları yeni bir araştırma sonucunda evrenin ne kadarının maddeden ne kadarının karanlık enerjiden oluştuğunu hesapladı. Yapılan bu hesaplamada, gelecekteki çalışmalarda da kullanılabilecek bir teknik bulundu.

Evreni oluşturan 'şeyi' ölçmek, bilim insanlarının oldukça zorlandığı konulardan bir tanesi. Evrenin madde-enerji yoğunluğunun büyük bir kısmının, evrenin genişlemesini sağlayan karanlık enerjiyi içerdiği biliniyor. Geri kalan kısım ise karanlık madde ve normal maddeden oluşuyor.

Evrenimizi oluşturan bu üçlünün oranlarının ne olduğu tam anlamıyla çözmek oldukça zorlu bir mücadele olsa da araştırmacılar, maddenin oranının belirlenebileceği oldukça önemli bir ölçümü gerçekleştirdiklerini açıkladılar.

Evreni oluşturan maddenin oranı

Araştırmacılar tarafından yapılan hesaplamalara göre, normal madde ve karanlık maddenin toplamı, evrenin madde-enerji yoğunluğunun %31,5'ini oluşturuyor. Kalan %68,5'lik kısım ise karanlık enerjiden oluşuyor. California Üniversitesi'nden gökbilimci Mohamed Abdullah, "Bu miktardaki maddeyi bir bağlama oturtmak gerekirse; evrendeki maddenin tamamı evrene saçılmış olsaydı bir metre küpteki yaklaşık altı hidrojen atomuna eşit kütle yoğunluğuna tekabül ederdi" şeklinde açıklıyor.

Ancak maddenin %80'inin karanlık madde olduğunu söyleyen Abdullah, "Bu maddenin çoğunluğu hidrojen atomları değil kozmologların henüz anlayamadığı bir tür maddeyi içeriyor" ifadelerini kullandı. Yukarıda da söylediğimiz gibi evrenin genişlemesini sağlayan ve gizemli olmasından sebep 'karanlık' sıfatı takılan karanlık enerjiyi anlamak evreni anlama konusunda oldukça kritik bir öneme sahip.

Bilim insanları genişleme oranını daha iyi anladıkça evrenin gelişimini kavramamız da ilerleyecek. Dolayısıyla karanlık enerjinin oranı oldukça önemli bir noktada oturuyor. Abdullah ve ekibi de galaksi kümelerinin etrafında hareket eden şeylerin temel alındığı bir metot kullandı. Galaksi kümeleri, maddelerden oluşması sebebiyle evrendeki maddeleri ölçmek için oldukça faydalı bir araç olarak görülüyor.

Tabii galaksi kümelerinin sayılarını belirlemek pek de kolay bir görev değil. "Daha yüksek madde, daha fazla kümeyle sonuçlanır" diyen Abdullah, "Ekibimizin karşılaştığı en büyük zorluk, kümelerin sayılarını hesaplamak ve hangi cevabın 'doğru olduğunu' bulmaktı. Ancak herhangi bir galaksi kümesinin kütlesini doğru bir şekilde hesaplamak oldukça zor çünkü maddenin büyük bir çoğunluğu karanlık ve bu yüzden teleskopla göremiyoruz" dedi.

Ekip, bu sorunun etrafından dolanmalarını sağlayacak GalWieght adını verdikleri ve %98 doğruluk oranına sahip bir teknik buldu. Ekip, Sloan Digital Sky Survey tarafından toplanan gözlemlere GalWeight tekniğini uyguladı ve galaksi kümelerinden bir katalog oluşturdu. Bu kümeler, evrendeki maddeyi hesaplamak için sayısal galaksi simülasyonlarıyla karşılaştırıldı.

Yapılan hesaplamalar sonucunda evrenin %31,5'inin madde ve %68,5'inin karanlık enerji olduğu sonucuna varıldı. Bu sonuç, yapılan diğer hesaplamalarla da örtüştü. Araştırma, The Astrophysical Journal dergisinde yayınlandı.