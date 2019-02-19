Bethesda, Fallout 76'yı 900 Saat Oynayan Oyuncuyu Banladı

Ticari açıdan adeta bir felakete dönüşen Fallout 76 vakası, bir de garip yönetim hatalarıyla gündeme geldi. Bir Fallout hayranı, oyunu çok oynadığı için banlandı.

Bethesda son dönemin oyun dünyasındaki en büyük kayan yıldızı... Ardı ardına verilen kötü kararlar, Fallout serisinin bambaşka bir eksene kaydırılması ve orada da başarısız olması derken belki de oyun tarihinde görülmemiş bir vaka yaşandı.

Glorf12 isimli oyuncu, oyunu 900 saatten fazla oynayınca doğal olarak hesabında fazlasıyla mermi, özel itemler ve oyun içi özel içerikler birikti. Ancak kendisine gelen bir mail sonrasında, karakterinin geri alınamayacak şekilde banlandığını öğrendi.

Yukarıda görmüş olduğunuz mail Bethesda tarafından gönderildi ve 100.000'i aşan mermi bir ban sebebi sayıldı. Üstüne üstlük Bethesda, oyuncudan bir 'ticket' açmasını ve savunma göstermesini istedi. Aksi takdirde hesabın sonsuza kadar banlı kalacağını belirtti.

Oldukça enteresan... Nitekim Bethesda, Fallout 76'yı çizgisinden çıkardığı yetmez gibi oyunu sevebilen kişileri de dışlamaya devam ediyor. Sürecin sonu nereye gidecek bilinmez ama Skyrim gibi bir efsanenin yaratıcısını gördüğümüz bu hal gerçekten içler acısı.