Bethesda, Fallout 76'nın ücretsiz olacağı yönündeki dedikoduları resmen yalanladı.

Bethesda, Fallout 76 ile belki de tarihinin en başarısız oyununa imza attı. Hem eleştirmenlerden hem de oyunculardan berbat geri dönüşler alan oyunun yeni dönemde Free 2 Play modeline geçmesi bekleniyordu. Bethesda, bu beklentilere olumlu yanıt vermedi.

Bethesda'nın Fallout 76'dan ciddi bir biçimde zarar ettiği ve satışlarda çuvalladığı artık bilinen bir gerçek. Bu bağlamda bir süredir, oyunun mikro ödeme sistemine geçerek oynaması ücretsiz bir yapım olarak karşımıza çıkacağı konuşuluyor.

Bethesda'nın The Elder Scrolls Online tipi bir oyun sistemine geçeceği düşünülürken, Bethesda resmi Twitter hesabı üzerinden bu dedikoduları yalanladı.

"Bu söylentilerin hiçbir dayanağı yok."

Görünen o ki Bethesda, Fallout 76'yı güncellemeler ve yamalarla toparlamaya çalışacak. Bakalım tarihin en büyük fiyaskolarından biri gibi görünen Fallout 76, kendini toparlayabilecek mi.