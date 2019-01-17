Bethesda, Oyuncuların Neden Yasaklandığını Açıkladı

Birkaç gün önce haberini yaptığımız Fallout 76'daki gizli odaya giren oyuncular yasaklanmıştı. Bethesda, konuya açıklık getirmek adına yasaklamaların gerekçesini açıkladı.

Fallout 76 oynuyorsanız ve gizli odaya girmeyi başarıp, içeriden eşya aldıysanız geçmiş olsun. Çünkü oyunun yapımcısı Bethesda, bu odaya girip içeriden eşya alan tüm oyuncuların hesaplarını sildi.

Eurogamer’a konuşan Bethesda, gizli geliştirici odasına bilgisayar oyuncuları tarafından erişildiğini doğruladı ve bu girmenin sadece üçüncü parti yazılımlarla mümkün olduğunu ekledi. Yine de yapımcı firma oyuncuların destek birimine başvurabileceğini ancak bu inceleme sürecinde hesapların devre dışı kalacağını belirtti.

Bethesda, bu dönemden önce de gizli odaya giren oyuncuların hesaplarını yasaklamıştı ancak 16 Ocak’a kadar bunun gerekçesini açıklamayı tercih etmedi.

Reddit’te yer alan bir Fallout 76 grubu da hesapların yasaklanmasıyla ilgili konuya uzunca değindi. Gizli odadan elde edilebilen eşyaların listesi paylaşıldı ve tüm oyuncuların elde ettikleri eşyaları bırakması için çağrı yapıldı. Yine de Bethesda’nın eşyaları bırakmış olan ve onlardan faydalanmamış olan oyuncuları inceleyip incelemeyeceği belli değil.

Bethesda, Fallout 76 için geçtiğimiz Kasım ayından beri belirli aralıklarla güncelleme notları yayınlıyor ancak oyunun tamamen oyuncuların istediği hale gelmesi için zamana ihtiyaç var gibi duruyor. Çünkü son güncellemeler oyunun oynanabilirliğini azaltmakla birlikte çoğu oyuncunun sisteminde oyunun sürekli donduğu biliniyor.

Başka bir açıdan bakıldığında Bethesda, bugüne kadar hep tek oyunculu ve hikâye odaklı oyunlarıyla gündeme gelmişti. Son dönemdeki aktif olarak yayınlanan güncelleme notlarından sonra yapımcı firmanın, oyuncuların gönlünü tekrar kazanıp kazanamayacağı muamma.