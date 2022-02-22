Bethesda, Oyun Başlatıcısını Kapatma Kararı Aldı

Bethesda, oyunlarını sunduğu Bethesda Launcher’ı 2022 yılının sonunda kapatma kararı aldı. Kapatılan platformdaki oyunlar ise Steam’e aktarılacak.

Oyun dünyasının büyük isimlerinden olan ve 2021 yılının Mart ayında Xbox tarafından satın alınmıştı. Yine de şirketin elinden çıkan Fallout, Rage ve Wolfenstein gibi oyun serileri Bethesda’nın kendi oyun başlatıcısı olan ‘Bethesda Launcher’ üzerinden de oynanabiliyordu.

Ancak Bethesda, bugün Twitter üzerinden yaptıkları bir açıklamayla bu başlatıcıya yavaş yavaş veda edeceklerini açıkladı. Yetkililer yaptıkları açıklamada oyunların bundan sonra Steam platformunda olacağını açıkladı.

Online oyunlar bu değişimden etkilenmeyecek

Yapılan açıklamada kullanıcıların Nisan ayının başından itibaren kullanıcıların Bethesda.net kütüphanelerini Steam’e aktarabileceklerini açıklandı. Bu aktarma sonrasında kullanıcılar oyunlarını ve ilerlemelerini Steam’e başarıyla aktarmış olacaklar.

Bethesda’nın sevilen serisi Fallout’un son oyunu olan Fallout 76’nın aktarılması için de gerekli hazırlıkların başladığı açıklandı. Bethesda’nın sitesinde yapılan açıklamada, Fallout 76 oyuncularının arkadaş listeleri, Fallout First üyelikleri ve oyun içi ilerlemeleri dahil olmak üzere her şeyin Steam hesaplarına aktarılacağının güvencesi verildi.

Bethesda Launcher’ın kapatılmasının ve oyunların Steam’e geçmesinin ardından Bethesda’nın oyunları bilgisayarda Steam ve Xbox üzerinden oynanabilir olacak.