Valve, Sahte İndirimlere Savaş Açtı: %1 İndirimlere Son

Son dönemlerde Steam’de oyun şirketlerinin başlattığı %1 gibi komik rakamlarla indirim yaparak öne çıkma furyasına karşı Valve, ciddi yaptırımlar uygulayacak. İşte yeni Steam indirim kurallarının detayları.

Tüm PC oyuncularının gözde platformu olan Steam, son zamanlarda oyun şirketlerinin indirim politikalarını kötüye kullanmasından dolayı oyuncuların şikayetlerine maruz kalıyor. Oyun şirketleri, oyunlarına absürt miktarlarda indirim yapıyorlar.

Absürt miktarlarda indirim yapıyorlar ama nasıl ve bu ne işe yarıyor? Oyun şirketleri, oyunlarına %1, %2 ve %3 gibi indirimler uygulayıp oyunlarını indirim sayfasına çıkarıyorlar. Bir nevi 'çakallık' diyebileceğimiz bu senaryoda, hem oyunlarına gerçekten indirim yapmıyorlar hem de oyunlarını ana sayfaya çıkarıyorlar. Valve ise Steam’deki bu sahte indirimlere karşı yeni önlemler aldığını duyurdu.

Steam’deki sahte indirimlere karşı yeni kurallar belirlendi

28 Mart'tan itibaren Steam'in sahte indirimlere karşı yeni kuralları şu şekilde:

Oyun çıkışında indirim uygulanacak ancak çıkış günü bittiği andan itibaren 28 gün boyunca yeni indirim yapılamayacak,

Oyuna herhangi bir para biriminde fiyat artışının yapılmasının ardından 28 gün boyunca indirim yapılamayacak,

İndirimler, Steam genelindeki sezonluk etkinlikler haricinde önceki indirimden sonraki 28 gün içinde yapılamayacak,

Sezonluk indirim etkinlikleri için yapılan indirimler, oyunun yayınladıktan sonraki 28 gün içerisinde, oyun çıkışı indiriminizin sona ermesinden sonraki 28 gün içinde veya herhangi bir para biriminde fiyat artışından sonraki 28 gün içinde yapılamayacak,

Oyunda bir indirim mevcutken veya gelecek tarihte yapılması planlanıyorken fiyat değiştirilemeyecek,

Bir oyunda %90'dan fazla veya %10'dan az indirim yapılamayacak,

Özel indirimler iki haftadan uzun veya 1 günden kısa süremeyecek,

Yukarıda belirtildiği gibi bu kurallar her yıl gerçekleşen dört büyük indirim sezonu sırasında uygulanmayacak: Çin Yeni Yılı İndirimleri, Yaz İndirimleri, Sonbahar İndirimleri ve Kış İndirimleri. Yeni kurallar, bir indirim gerçekleşmeden önce bir oyunun fiyatını yükseltmek ve ardından etkinlik sırasında orijinal miktarına düşürmek de dahil olmak üzere Steam etkinlikleriyle ilgili sorunları sonlandıracak.

Bir diğer önemli değişiklik ise ürünlerde %90'dan fazla veya %10'dan daha az indirim yapılmayacak olması; önceki kurallara göre yalnızca oyunların %100 indirimli olması da yasaktı. Bu kurallar sayesinde oyun şirketleri bir oyuna %1 veya %2 gibi gülünç derecede düşük bir oranda indirim yapamayacak ve böylece ‘Bakın indirim yapıyoruz’ diye öne çıkamayacaklar.