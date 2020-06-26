Bethesda'nın QuakeCon Etkinliği, Çevrimiçi Gerçekleşecek

90'lı yıllardan beri düzenlenen ve dünyanın en büyük LAN partisine ev sahipliği yapan QuakeCon etkinliğinin iptal edildiği açıklanmıştı. Şimdi ise Bethesda, etkinliği iptal etmekten vazgeçti ve QuakeCon'u çevrimiçi düzenleme kararı aldı.

Video oyun sektörünün önemli isimlerinden Bethesda, her yıl düzenli olarak "QuakeCon" isimli bir etkinlik düzenliyor. Bu etkinlik kapsamında yeni oyunlar duyuruluyor ve bazı turnuvalar düzenleniyor. Hatta QuakeCon etkinliği, dünyanın en büyük LAN partisinin yapıldığı etkinlik olarak biliniyor. Yani oyunseverler, bilgisayarlarını alıp bu etkinliğe gidiyorlar ve LAN üzerinden yapılan turnuvalara katılıyorlar.

Bethesda, mart ayında yaptığı açıklamalarla bu etkinliğin iptal edildiğini duyurmuştu. Etkinliğin iptal edilme nedeni ise tahmin edilebileceği üzere koronavirüs salgınıydı. Son açıklamalara göre şirket, etkinliği iptal etmekten vazgeçti. Bununla yerine QuakeCon 2020, tamamen çevrimiçi bir şekilde gerçekleşecek.

QuakeCon'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamalarda, bu yıl çevrimiçi düzenlenecek etkinliğin tarihinin 7-9 Ağustos olacağı belirtildi. Dileyen herkesin dahil olabileceği bu etkinlik, geçtiğimiz yıllar kadar hareketli olmasa da oyunseverler, yine de bu etkinliğe katılma imkanına sahip olacaklar. Oyunseverler, etkinlik kapsamında bazı turnuvalar izleyecek, toplanacak fonlara dahil olabilecekler. Ayrıca bu etkinliklerde bazı sürpriz açıklamaların yapılacağını da tahmin etmek zor değil.

90'lı yıllardan beri düzenlenen QuakeCon etkinliğinin dünyanın en büyük LAN partisine ev sahipliğini yaptığını söylemiştik. 7-9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikte ise bu tür bir parti düzenlenmeyecek. Bu durum, Bethesda ve QuakeCon hayranlarını hayal kırıklığına uğratacak olsa da Bethesda'nın yapacağı açıklamaların, oyuncuları fazlasıyla heyecanlandırması bekleniyor.

Kısa bir süre önce Sony tarafından düzenlenen ve PlayStation 5'in tanıtıldığı "The Future of Gaming" etkinliği, Bethesda'nın bazı yeni oyunlar üzerinde çalıştığını göstermişti. Bu oyunlar, Ghostwire: Tokyo ve Deathloop olarak karşımıza çıkmıştı. Şirketin ayrıca The Elder Scrolls VI ve Starfield üzerinde çalıştığı da biliniyor. Beklentiler, QuakeCon etkinliğinde de bu oyunlarla ilgili yeni detayların açıklanması yönünde.