Steam Yaz İndirimleri - 2020 (Çok Satan Oyunlar)

Steam kullanıcılarının her yıl dört gözle beklediği Steam Yaz İndirimleri başladı. Sıradan zamanlarda çoğu oyuncuyu fiyatıyla kendinden uzaklaştıran popüler yapımlar, kısa süreliğine nispeten daha ucuz fiyatlara alınabiliyor. Oyuncular iki hafta boyunca Steam'deki indirimlerden faydalanabilecek.
9 Temmuz 2020 tarihinde son bulacak olan Steam Yaz İndirimleri kapsamında iddialı indirimleriyle göze çarpan 25 oyunu sizin için derledik. Listemizi hazırlarken Steam'in 'Çok Satanlar' kategorisinden faydalanmış olsak da %10 gibi düşük indirimler alan oyunları listemize dâhil etmedik.
Football Manager 2020
- İndirim oranı: %50
- Eski fiyat: 219 TL
- Yeni fiyat: 109,50 TL
Football Manager 2020’yi Steam’den satın almak için tıklayın.
The Witcher 3: Wild Hunt
- İndirim oranı: %70
- Eski fiyat: 59,99 TL
- Yeni fiyat: 17,99 TL
The Witcher 3: Wild Hunt’ı Steam’den satın almak için tıklayın.
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
- İndirim oranı: %60
- Eski fiyat: 114,99 TL
- Yeni fiyat: 45,99 TL
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition'ı Steam'den satın almak için tıklayın.
Grand Theft Auto V
- İndirim oranı: %50
- Eski fiyat: 169 TL
- Yeni fiyat: 84,50 TL
GTA V’i Steam’den satın almak için tıklayın.
DARK SOULS III Deluxe Edition
- İndirim oranı: %75
- Eski fiyat: 218 TL
- Yeni fiyat: 54,50 TL
DARK SOULS III Deluxe Edition’ı Steam’den satın almak için tıklayın.
Shadow Tactics: Blades of the Shogun
- İndirim oranı: %85
- Eski fiyat: 59 TL
- Yeni fiyat: 8,85 TL
Shadow Tactics: Blade of the Shogun’ı Steam’den satın almak için tıklayın.
Dead Cells
- İndirim oranı: %40
- Eski fiyat: 40 TL
- Yeni fiyat: 24 TL
Dead Cells’i Steam’den satın almak için tıklayın.
Don’t Starve Together
- İndirim oranı: %66
- Eski fiyat: 24 TL
- Yeni fiyat: 8,16 TL
Don’t Starve Together’ı Steam’den satın almak için tıklayın.
Mount & Blade: Warband
- İndirim oranı: %75
- Eski fiyat: 29,99 TL
- Yeni fiyat: 7,49 TL
Mount & Blade: Warband’i Steam’den satın almak için tıklayın.
Dead by Daylight:
- İndirim oranı: %60
- Eski fiyat: 31 TL
- Yeni fiyat: 12,40 TL
Dead by Daylight’ı Steam’den satın almak için tıklayın.
theHunter: Call of the Wild
- İndirim oranı: %76
- Eski fiyat: 32 TL
- Yeni fiyat: 7,68 TL
theHunter: Call of the Wild’ı Steam’den satın almak için tıklayın.
CODE VEIN
- İndirim oranı: %40
- Eski fiyat: 249 TL
- Yeni fiyat: 149,90 TL
CODE VEIN’i Steam’den satın almak için tıklayın.
Mortal Kombat 11
- İndirim oranı: %60
- Eski fiyat: 82 TL
- Yeni fiyat: 32,80 TL
Mortal Kombat 11’i Steam’den satın almak için tıklayın.
TEKKEN 7
- İndirim oranı: %75
- Eski fiyat: 119 TL
- Yeni fiyat: 29,75 TL
TEKKEN 7’yi Steam’den satın almak için tıklayın.
PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS
- İndirim oranı: %50
- Eski fiyat: 87 TL
- Yeni fiyat: 43,50 TL
PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS'u Steam’den satın almak için tıklayın.
Prison Architect
- İndirim oranı: %75
- Eski fiyat: 50 TL
- Yeni fiyat: 15,50 TL
Prison Architect’i Steam’den satın almak için tıklayın.
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Deluxe Edition
- İndirim oranı: %67
- Eski fiyat: 135 TL
- Yeni fiyat: 44,55 TL
Rainbow Six Siege’i Steam’den satın almak için tıklayın.
Titanfall 2
- İndirim oranı: %52
- Eski fiyat: 208,99 TL
- Yeni fiyat: 99,59 TL
Titanfall 2’yi Steam’den satın almak için tıklayın.
Sonic Generations Collection
- İndirim oranı: %95
- Eski fiyat: 31 TL
- Yeni fiyat: 1,55 TL
Sonic Generations Collection’ı Steam’den satın almak için tıklayın.
The Forest
- İndirim oranı: %50
- Eski fiyat: 32 TL
- Yeni fiyat: 16 TL
The Forest’ı Steam’den satın almak için tıklayın.
NBA 2K20
- İndirim oranı: %85
- Eski fiyat: 249 TL
- Yeni fiyat: 37,35 TL
NBA 2K20’yi Steam’den satın almak için tıklayın.
Rust
- İndirim oranı: %50
- Eski fiyat: 61 TL
- Yeni fiyat: 30,50 TL
Rust'ı Steam'den satın almak için tıklayın.
Euro Truck Simulator 2
- İndirim oranı: %75
- Eski fiyat: 39 TL
- Yeni fiyat: 9,75 TL
Euro Truck Simulator 2’yi Steam’den satın almak için tıklayın.
Project CARS 2
- İndirim oranı: %85
- Eski fiyat: 199 TL
- Yeni fiyat: 29,85 TL
Project CARS 2’yi Steam’den satın almak için tıklayın.
Hearts of Iron IV
- İndirim oranı: %75
- Eski fiyat: 50 TL
- Yeni fiyat: 14,75 TL
Hearts of Iron IV’ü Steam’den satın almak için tıklayın.