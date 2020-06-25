Steam Yaz İndirimleri - 2020 (Çok Satan Oyunlar)

Oyuncuların merakla beklediği Steam Yaz İndirimleri 2020 başladı. Onlarca oyun, yıl boyunca aktif olan satış fiyatlarının çok altında fiyatlara satışa sunuldu. Bu yaz, Steam’in indirim oranları %95'e kadar çıkıyor. İndirime girdikten sonra en çok satan oyunları sizin için listeledik.

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