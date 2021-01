Bethesda, Yeni Indiana Jones Oyununu Duyurdu

Bethesda, bugün resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla yeni Indiana Jones oyununun duyurusunu gerçekleştirdi. Yeni Indiana Jones oyunu, 30 saniyelik kısa bir videoyla duyuruldu.

George Lucas tarafından yaratılan ve ilk olarak 1981 yılında Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark filmiyle karşımıza çıkan Indiana Jones karakteri, popüler kültürün en bilinen figürlerinden bir tanesi oldu.

Harrison Ford ile akıllara kazınan karakter, TV dizisi uyarlamalarında da Corey Carrier, Sean Patrick Flanery ve George Hall tarafından canlandırılmıştı. Tabii böyle popüler bir isim, oyun doğal olarak oyun dünyasında da kendisine yer bulmuştu. Jones, uzun bir aradan sonra tekrardan oyun dünyasına dönüyor.

Yeni bir Indiana Jones oyunu geliyor

Bethesda Softworks ve Wolfenstein'ın geliştiricisi MachineGames, yeni bir Indiana Jones oyununun duyurusunu gerçekleştirdi. 30 saniyelik bir videoyla duyurulan oyun hakkında çok fazla bilgi paylaşılmadı. Bethesda Softwork, resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda bu ifadelere yer verdi:

"MachineGames stüdyomuz, orijinal hikâyesiyle, Todd Howard'ın gözetiminde ve Lucasfilm Games iş birliğiyle yeni bir Indiana Jones oyunu geliştiriyor. Daha fazlasını açıklamamız için biraz daha zaman geçmesi gerekiyor ancak bugünün haberini paylaştığımız için çok heyecanlıyız."

Lucasfilm Games de yaptığı açıklamada oyunun, ünlü maceracının kariyerinin zirvesindeki bir hikâyeyi anlatacağını dile getirdi. Indiana Jones, uzun yıllardır oyun dünyasında sessiz bir bekleyiş içerisindeydi. PlayStation 4 ve Xbox One nesline hiçbir Indiana Jones oyunu gelmezken PC tarafına da son olarak 2009 yılında Lego Indiana Jones oyunu gelmişti. Şu an için duyurulan bu yeni oyunun ne zaman çıkacağı da duyurulmadı.