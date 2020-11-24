Deathloop'ta Silahınız Sıkıştığında DualSense Kilitlenecek

Bethesda'dan Anne Lewis'in açıklamalarına göre stüdyonun yeni oyunu olacak Deathloop, PS5 oyun kolu DualSense'in tüm imkanlarından yararlanacak. Oyunda silahınız sıkıştığında, bir yerden düştüğünüzde ya da mayına basmak üzere olduğunuzda bunu DualSense sayesinde hissedebileceksiniz.

Bethesda Softworks kıdemli içerik yöneticisi Anne Lewis, PlayStation Blog’da yeni bir yazı kaleme aldı ve PlayStation 5’in resmi oyun kolu olan DualSense’in uyarlanabilir tetikleyicilerinin sunmuş olduğu imkanlardan nasıl faydalanacaklarını açıkladı.

Bethesda’nın Mayıs 2021’de PlayStation 5 ve PC için piyasaya sürülecek yeni oyunu Deathloop hakkında konuşan Lewis’in açıklamalarına göre oyunda silahınızın tetiği bir anda takılabilecek ve bu olduğunda DualSense'in uyarlanabilir tetikleri de kilitlenecek.

Deathloop'ta bir mayına yaklaştığınızda DualSense'in hoparlörü sizi uyaracak

Lewis’e göre Deathloop’ta duvara tırmanırken çizmelerin zemine tutunma çabasını hissedebilecek ya da tehlikeli bir arazide ilerlerken yakınlarda bir yerde mayın olup olmadığını DualSense'in hoparlörü sayesinde fark edebileceksiniz. Eğer hoparlörden kısık bir “bip” sesi duyarsanız, attığınız adımlara çok daha fazla dikkat etmeniz gerekecek.

Aktarılan bilgilere göre Deathloop’ta düşük seviye, paslı bir silah kullanırken silahınız sıkışmaya epey yatkın olacak. Oyun, bunu bir animasyon ile size bildirmeden önce DualSense’in uyarlanabilir tetikleyicisi yarıya kadar kilitlenecek. Bu sayede silahı tamir etmeden ve oyunun görsel geri bildirimini beklemeden önce siper alarak ölümden kurtulabileceksiniz.

Bethesda, oyunseverlere daha iyi bir deneyim sunabilmek için DualSense’in her türlü imkanından faydalanmak istiyor gibi görünüyor. Zira Anne Lewis’in açıklamalarına göre geri bildirim sistemi silahlarla sınırlı olmayacak. Karakteriniz bir yere koşarken, çatılarda kayarken ya da bir yere tırmanırken zorlanma, sürtünme ve düşme gibi etkiler, titreşimli geri bildirim ile oyunculara yansıtılacak.

Sonuç olarak Bethesda’dan Anne Lewis’in açıklamalarına göre Deathloop’u bir PlayStation 5’te oynama şansı bulacak olan oyunseverler, oyunu yalnızca ekran üzerinden görüntülemekle kalmayacak, avuçlarının arasındaki DualSense oyun kolunda da hissedecekler.

Deathloop PS5 sürümü tanıtım videosu