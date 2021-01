Beyaz Saray'ın Web Sayfasında Gizli Bir İş İlanı Keşfedildi

Joe Biden'ın resmen ABD Başkanı olmasıyla birlikte yenilenen Beyaz Saray internet sitesinin HTML kodlarında gizlenmiş bir iş ilanı bulundu. Geliştiricilere ulaşmayı hedefleyen bu iş ilanı, ABD vatandaşlarına özel olarak yayınlandı.

Dün akşam saatlerinde tüm dünyayı yakından ilgilendiren bir olay yaşandı. ABD'nin yeni başkanı Joe Biden, yemin ederek resmen görevine başladı. Biden'ın göreve gelişi ile birlikte Beyaz Saray'ın resmi internet sitesi de güncellendi. Güncellenen sitenin HTML kodlarında ise son derece ilginç bir iş ilanı keşfedildi.

Eğer hemen şimdi sizler de whitehouse.gov adresine gidip sitenin HTML kodlarını açarsanız, "<head>" etiketinin arasında bir bilgilendirme mesajı görüyorsunuz. Mesajda şu ifadeler yer alıyor: "If you're reading this, we need your help building back better." Bu metni çevirmemiz gerekirse şöyle bir anlam çıkabilir: "Eğer bunu okuyorsanız, siteyi daha iyi geliştirmek için yardımınıza ihtiyacımız var."

Başvuru ABD vatandaşlarına özel

Beyaz Saray'ın resmi internet sayfasında bulunan bu gizli iş ilanına sadece ABD vatandaşları başvurabiliyor. Özellikle geliştiricilerin fazlasıyla hoşuna giden bu tarz ince ilanlar, sitelerin kodlarına girip bir açık aramayı seven tecrübeli kişileri de keşfetmeye yarıyor.

Twitter, Beyaz Saray için yeni bir hesap açtı

Biden'ın gelişiyle Beyaz Saray için bir beyaz sayfayı da Twitter açtı. Trump yönetiminin kullandığı @WhiteHouse45 isimli hesabı arşivleyen Twitter, @WhiteHouse isimli yeni hesabı tüm dünyaya duyurdu. Görünen o ki Biden'ın gelişiyle birlikte önümüzdeki günlerde pek çok değişiklik göreceğiz.