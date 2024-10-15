Xbox Series S'in beyaz rengiyle gelen yeni Xbox Series X, orijinaline kıyasla ciddi bir fark ile satışa sunuluyor.

Microsoft, Xbox Series X'in merakla beklenen beyaz versiyonunu sessiz sedasız piyasaya sürdü. Bildiğimiz Xbox Series X'in bu yeni versiyonu, nispeten daha bütçe dostu model olan Xbox Series S modeliyle aynı beyaz renge sahip.

Tabii ciddi bir farklılığı da atlamamak gerek. Microsoft yeni beyaz Xbox Series X'e disk sürücüsü koymadı ve PlayStation'daki gibi bu disk sürücüsünü sonradan satın alıp takmanız mümkün değil. Dolayısıyla 449,99 dolarlık beyaz Xbox Series X2i satın almayı düşünen kullanıcıların dijital oyunları veya Xbox Game Pass kütüphanesini tercih etmeleri gerekecek.

Beyaz Xbox Series X'te disk sürücüsü bulunmayacak

Yeni beyaz Xbox Series X, teknik açıdan orijinal Xbox Series X modeliyle büyük ölçüde benzer. Microsoft, konsolun bağlantı noktalarında bile herhangi bir değişiklik yapmış değil. Arka panelde iki adet USB-A bağlantı noktası, bir HDMI 2.1 bağlantı noktası, bir Ethernet girişi ve depolama genişletme yuvası bulunuyor. Ön kısımda ise tek bir USB-A bağlantı noktası ve kontrol cihazlarını bağlamak için iki slot mevcut.

Microsoft, bu yeni modeli tatil sezonu için piyasaya sürerken, ayrıca 349,99 dolarlık 1 TB kapasiteli bir Xbox Series S ve 2T B depolamaya sahip, "Galaxy Black" adlı özel bir Xbox Series X versiyonunu da kullanıcılarla buluışturuyor.

Son olarak beyaz Xbox Series X’in sızdırılan bazı görüntüleri, kullanıcıların konsolda soğutma sistemi ile ilgili bir güncelleme yapıldığına dair spekülasyonlarına yol açtı ancak soğutma performansında iyileştirme olup olmadığını doğrulamak için henüz cihazı söken kimse olmadı. Microsoft da bu konuda resmî bir açıklama yapmış değil.

Peki siz beyaz Xbox Series X hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.