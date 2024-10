Xbox, bu hafta bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Perşembe günü canlı olarak yayımlanacak etkinlik, 12'den fazla oyun fragmanına ev sahipliği yapacak.

Microsoft, oyun tarafında da düzenli olarak etkinlikler gerçekleştiriyordu. Dün akşam Xbox’tan gelen bir açıklama da oyunseverleri heyecanlandırdı. Şirket, 17 Ekim Perşembe günü yeni bir Partner Preview etkinliiği düzenleyeciğini duyurdu.

Xbox Partner Preview, üçüncü taraf şirketlerin oyunlarının yer aldığı etkinlikleri temsil ediyor. Bu etkinliklerde birçok farklı şirket yeni oyunlarını, duyurularını veya genişleme paketlerini oyunseverlerle paylaşıyor.

12’den fazla oyun gösterilecek

Yeni Xbox etkinliği perşembe günü TSİ 20.00’de canlı olarak yayımlanacak. 25 dakika civarı süreceği aktarılan etkinlik, Xbox’ın resmî YouTube ve Twitch kanallarından canlı olarak yayımlanacak. YouTube’daki yayını buradaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

Gelen bilgilere göre etkinlik, 12’den fazla yeni fragmana ev sahipliği yapacak. SEGA, Remedy, 505 Games gibi birçok büyük oyun firmasının yapımlarından duyurular göreceğiz. Alan Wake 2’nin DLC’si The Lake House, Like A Dragon: Yakuza in Hawaii ve Wuchang: Fallen Feathers gösterilecek yapımlar arasında.