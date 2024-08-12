Saçlarınızı kestirmenin onları daha hızlı uzattığını duymuşsunuzdur. Bu bilgi bazen kuaför randevularının bile vazgeçilmez bir motivasyonunu oluşturuyor. Peki, bu doğru mu? Saçları veya sakalları kestirmek, gerçekten daha hızlı uzamalarını sağlar mı?

Bebeklikten başlayan, “Kazıtalım, daha hızlı uzar.” kısmından gelip yetişkinlikte de bizi etkisi altına olan bu fenomenin altında bilimsel bazı açıklamalar var.

Tüm cevaplardan sonra bakalım saç veya sakal kesim süreçleriniz nasıl etkilenecek.

Öncelikle, saçın nasıl uzadığına bir göz atalım.

Saç, saç folikülü adı verilen küçük keselerden büyüyor ve bu süreç üç ana aşamadan oluşuyor: anajen (büyüme), katajen (geçiş) ve telojen (dinlenme). Anajen fazı, saçın aktif olarak büyüdüğü dönem ve bu süre zarfında saç her ay yaklaşık 1-1,5 cm uzuyor.

Peki kesmek, daha hızlı uzamasına etki ediyor mu?

Saç kesmenin saçın uzama hızına doğrudan bir etkisi olmadığını söyleyen birçok bilimsel çalışma bulunuyor. Saçın kökünden itibaren uzadığı ve kesim işleminin sadece saçın dış kısmını etkilediği gerçeği, bu efsaneyi çürütüyor.

Yani saç kesmek saçın uzama hızını değiştirmiyor çünkü uzama süreci kafa derisinin altında, saç kökünde gerçekleşiyor.

Ayrıca bilmelisiniz ki saçların hızlı uzaması; genetik, hormon, stres, saç derisi sağlığı, takviyeler ve genel sağlık gibi farklı konularla doğrudan ilişkili.

Peki, neden saç kestirmek saçın daha sağlıklı görünmesine neden oluyor?

Saç kesimi, özellikle kırık uçları ortadan kaldırdığı için saçın daha sağlıklı ve dolgun görünmesini sağlıyor. Ayrıca düzenli kesim, saçın daha düzgün ve bakımlı görünmesine yardımcı oluyor. Bu da genel görünümünüzü olumlu yönde etkiliyor.

Kırık uçlar zamanla saçın yukarı doğru kırılmasına da yol açıyor. Saçlarınızı düzenli olarak kestirerek, bu tür kırılmaların önüne geçebilirsiniz ve daha uzun süre sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz.

Saçlarınızın sağlıklı ve hızlı uzamasını sağlamak için saç kesiminden daha etkili yöntemler bulunuyor.

Eğer saçlarınızı uzatmak için yöntem yöntem koşturuyorsanız ve saç kestirmekten de ümidinizi kestiğimize göre başka metotlar deneyebilirsiniz. Bunlardan biri de dengeli beslenmeden geçiyor. B, folik asit, c ve biotin gibi takviyeler alabilirsiniz. Tabii ki bunu bir uzman tavsiyesi ile yapmanızda fayda var.

Saç tipinize uygun şampuan ve saç kremi kullanarak da saçlarınızın ihtiyaç duyduğu bakımı sağlayabilirsiniz. Kafa derisine yapılan masajlar da kan akışını artırarak saç foliküllerinin daha iyi beslenmesini sağlar ve saç uzamasını destekler.

Özellikle kadınların saç düzleştiricileri ve maşalar gibi ısıya dayalı saç şekillendirme aletlerinin aşırı kullanımından kaçınması gerekiyor. Çünkü bu tarz işlemler, saçın kırılmasına ve yıpranmasına neden olabiliyor.

Sonuç olarak saç kesmek, saçın daha hızlı uzamasını sağladığı konusu tamamen efsaneden ibaret.

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