Araştırmacılar, beyin aktivitesinden elde edilen verileri metne dönüştürebilen bir yapay zeka sistemi geliştirdi. Sistem, gelecekte konuşmakta ve yazmakta güçlük çeken hastalarla iletişim kurabilmeyi kolaylaştırabilir.

İnsanların düşüncelerini okumaya bir adım daha yaklaşıyoruz. Bilim insanları, beyin aktivitesini metne dönüştürebilen bir yapay zeka sistemi geliştirdi. Uzmanlar, çalışmanın konuşamayan veya yazamayan hastalarla iletişim kurmaya yardımcı olabileceğini belirtiyor.

California Üniversitesi'nden Dr. Joseph Makin ve meslektaşları, epileptik nöbetleri izlemek için beyinlerine elektrotlar yerleştirilmiş dört katılımcı üzerinde çalışarak sistemi geliştirdiler. Makin, çalışmalarının hastalar için konuşma protezinin temeli olabileceğini düşünüyor.

Çalışmanın bir parçası olarak katılımcılardan, "Tina Turner bir pop şarkıcısı" ve "O hırsızlar 30 mücevher çaldı" gibi 50 farklı cümleyi defalarca sesli okumaları istendi. Ekip, katılımcılar konuşurken sinirsel aktivitelerini izledi. Bu veriler daha sonra, beyin aktivitesini sayı dizilerine dönüştüren bir tür yapay zeka sisteminde kullanıldı.

Sistem, beyin aktivitesinden elde edilen sayı dizilerini gerçek kaydedilmiş seslerle karşılaştırıyor ve daha sonra elde edilen bu sayı dizilerini, kelimelere dönüştürüyor. Yapay zeka sistemi ilk başta saçma cümleler elde etse de, zaman içinde hangi kelimelerin birbirini takip etme eğiliminde olduğunu öğrendi. Ekip, sonunda sadece beyin aktivitesinden %3 hatayla yazılı metin üretmeyi başardı.

Maastricht Üniversitesi'nden Dr. Christian Herff, yapay zeka sistemi için her katılımcıdan 40 dakikadan daha az eğitim verisi kullanmalarına rağmen isabetli sonuçlar aldıklarını belirtti.

Sheffield Üniversitesi'nde beyin makine arayüzü uzmanı olan Dr. Mahnaz Arvaneh ise etik konuların dikkate alınmasının önemli olduğunu söyledi. Arvaneh, "Makinelerin zihnimizi okuyabileceği noktadan çok, çok uzaktayız. Ama bu önlem almamamız ve plan yapmamamız gerektiği anlamına gelmiyor." dedi.