Beynindeki Hasar Nedeniyle Rakamları Göremeyen Adam (Video)

ABD’de yaşayan bir adam, tanık olabileceğiniz en ilginç sorunlardan biriyle karşı karşıya kaldı. Araştırmacılar tarafından R.F.S. olarak isimlendirilen adam, ilginç bir şekilde bazı rakamları göremiyor. Bilim insanları hala, R.F.S.’nin sayıları neden göremediğini anlamaya çalışıyorlar.

ABD’de ismi açıklanmayan R.F.S. adlı bir adam, nörolojik bir hastalığın ilginç sonuçlarıyla karşı karşıya kaldı. İnanılması zor bir rahatsızlık çeken adam, ilginç bir şekilde gün içinde kullandığımız rakamlardan bazılarını göremiyor.

Bilim insanlarının da üzerinde çalışma yapmaya devam ettiği ilginç vakada R.F.S. olarak adlandırılan adam, beynin iki önemli bölgesinde hasara neden olan ve kortikobasal sendrom ismi verilen nadir bir dejeneratif beyin hastalığına yakalandı.

Kortikobasal sendrom isimli hastalığa yakalanan insanlar çoğunlukla hafıza sorunları, kas spazmı ve yürüme güçlüğü gibi semptomlarla karşı karşıya kalıyorlar. Ancak R.F.S. olarak isimlendirilen adam, bu semptomların yanında rakamları algılama, tanımlama ve bir kağıda aktarma yeteneklerini kaybetti.

R.F.S.’nin 8 rakamı normal bir insan gibi göremiyor

R.F.S.’nin karşı karşıya kaldığı bu ilginç semptom hakkında çalışma yapan bilim insanlarının yayınladığı bir videoda, R.F.S.’den bilgisayar ekranında gördüklerini kağıda çizmesi istendi. R.F.S., ekranda bulunan turuncu renkli 8 rakamı yerine spagetti olarak tanımladığı bir şeyi ve turuncu renkteki arka planını kağıda çizdi.

R.F.S.’nin rakamları görememesi hakkında çalışma yapan bilim insanları, bir dizi olasılığı gözden geçirerek adamın garip bir algısal anomali yaşadığı sonucuna vardılar.

R.F.S.'ye gösterilen rakam ve R.F.S.'nin ekranda gördüğünü söylediği şekil

R.F.S.’nin rakamları görememesi hakkında çalışma yapan bilim insanlarının yayınladığı makalede, “R.F.S.’nin metamorfopsinin nadir şekli göz önüne alındığında sorunun gerçek olduğundan nasıl emin olabilirsiniz? Herhangi bir olağandışı sorunla birlikte, temel işlev bozukluğunun temel algısal/bilişsel süreçlerin bozulması yerine psikiyatrik, psikojenik veya ‘işlevsel’ olma olasılığı var” dediler.

Bu sorunun kaynağını cevaplamak isteyen bilim insanları, R.F.S.’yi bir psikiyatristle görüşmesini sağladılar. Psikiyatrist, R.F.S.’nin algısal, bilişsel veya fiziksel semptomlarının herhangi birinin fonksiyonel olmayan bir bozukluktan meydana gelmediği sonucuna vardı. Psikiyatristin yaptığı çalışma sırasında R.F.S.’nin gördüğü ve göremediği şeylere karşı gösterdiği tepkiler bu konuda yalan söylemediğini gösterdi.

R.F.S.’nin iş hayatına devam edebilmesi için alternatif bir sayı sistemi oluşturuldu

Araştırmacılar, yaklaşık 8 yıl boyunca R.F.S.’yle, talihsiz adamın yaşadığı sorunla üzerinde çalıştılar. Çalışmalar sırasında jeoloji mühendisi olan R.F.S.’nin çalışma hayatına devam ederek birkaç yıl içinde emekli olabilmesi için göremediği rakamların yerine kullanılabilecek özel bir sayı sistemi de oluşturuldu.

R.F.S.’nin yaşadığı sorun, adamın beyninin EEG taraması yapıldığında daha da ilginç hale geldi. R.F.S., bir sayıya baktığında baktığı yerde ne olduğunu söyleyemedi. Ancak EEG’lerde yapılan incelemeler beynin rakamları görebildiğini gösteriyor.

R.F.S.’nin durumuyla ilgili açıklama yapan Harvard Üniversitesi’nden Teresa Schubert, “Bir kelimenin orda olduğundan tamamen habersizdi. Ancak beyni sadece kelimenin varlığını tespit etmekle kalmadı, aynı zamanda ‘tuba’ gibi belirli kelimeleri tanımladı” dedi.

Bilim insanları, geleneksel olarak EEG üzerinde görülen sinirsel aktivitenin görsel farkındalığa neden olduğunu varsayıyorlar. Ancak R.F.S. hakkındaki araştırma bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiğini gösteriyor.

R.F.S.’nin beyninde yapılan incelemeyle ilgili konuşan bilim insanı David Rothlein, “R.F.S.’nin beyninin bölümleri, şekilleri hiç farkında olmadan tespit etti. Bu sonuçlar RFS’nin beyninin farkındalık olmadan karmaşık işlemler yaptığını gösteriyor” dedi.

Rakamları görememek gibi ilginç olmakla beraber hayatı oldukça zorlaştıracak bir sorunla karşı karşıya olan R.F.S., hayatına devam ederken bilim insanları hala R.F.S.’nin yaşadığı sorunun arkasındaki gizemi çözmeye çalışıyorlar. R.F.S.’nin yapılacak yeni beyin taramaları ve bu taramaların analizi sorunun arkasındaki nedenin tam olarak ortaya çıkarılmasını sağlayabilir.

R.F.S.'nin 8 rakamını göremediği anların videosu:

R.F.S.'yle yapılan başka bir deney: