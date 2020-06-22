Biyolojik Yaşı Ölçebilen Bir Göz Tarayıcısı Geliştirildi

ABD’den bilim insanlarının geliştirdiği yeni bir göz tarayıcısı, insanların biyolojik yaşını belirleyebiliyor. Araştırmacılar, geliştirilen göz tarayıcısı sayesinde ömür boyu hassas tıbbı bakımın sağlanabileceğini düşünüyorlar.

Bütün insanlar yaşlanır. Ancak bazı insanlar yaşlılığın etkilerini diğerlerine göre daha yavaş bir şekilde gösterirken bazıları ise yıllara rağmen gençliğini korumaya devam eder. Kronolojik yaşınızı sorduğumuzda muhtemelen hepiniz doğduğunuz yıla göre yaşınızı söyleyebilirsiniz. Peki biyolojik yaşınızın kaç olduğunu biliyor musunuz?

Yaşlanmayla ilgili olarak bugüne kadar çok sayıda metrik önerildi ve test edildi. Bununla birlikte bugüne kadar biyolojik yaşlanmayı doğru bir şekilde ölçebilen ve takip edebilen belirleyici bir yöntem geliştirilemedi.

ABD’den araştırmacılar, biyolojik yaşlanmayı doğru bir şekilde tespit edebilmek için göz merceğindeki proteinlerden gelen spektroskopik sinyalleri doğru bir şekilde ölçen özel bir göz tarayıcısı geliştirdiler.

Çalışmayı gerçekleştiren araştırmacılardan olan Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Lee E.Goldstein, “Her insanın moleküler düzeyde yaşlanma miktarını kantitatif olarak değerlendirmek için klinik araçların ve metriklerin bulunmaması, yaşlanma ve yaşam boyu sağlığı en üst düzeye çıkarma konusunda büyük bir engel teşkil ediyor” dedi.

Goldstein, geliştirdikleri göz lensinin yaşam boyu yaşlanmaya bağlı değişiklikler içeren proteinleri tespit ettiğini ve bu proteinlerin her insanın yaşlanma geçmişinin kalıcı bir kaydını sağladığını açıkladı. Goldstein, “Göz tarayıcımız, bir kişinin moleküler düzeyde nasıl yaşlandığının kaydını çözebilir” dedi.

Biyolojik yaşın belirlenmesini sağlayan göz tarayıcısının geliştiricisi olan bilim insanları, moleküler yaşlanmanın değerlendirilmesi ve izlenmesi için potansiyel olarak dönüştürücü bir klinik aracın yolunu açtıklarını belirttiler.

Lee E.Goldstein, geliştirdikleri göz tarama teknolojisinin bakımının kolay olduğunu, hızlı ve güvenilir bir şekilde uygulanabildiğini söyledi. Goldstein, geliştirilen teknolojinin ömür boyu hassas tıbbi bakım potansiyelini sağladığını da sözlerine ekledi.