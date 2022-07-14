Dünyaca ünlü şarkıcı Beyoncé, TikTok'a resmen katıldı ve kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaştı. Yedinci stüdyo albümümü piyasaya sürmeye hazırlanan ünlü şarkıcının, tüm müzik kataloğunun da uygulamadaki kullanıcıların erişimine açıldığı aktarıldı.

Hepimizin bildiği gibi sosyal medya platformları artık hayatımızın bir parçası hâline gelmiş durumda. Dünya çapında milyarlarca insan, gündelik hayatlarının önemli bir kısmını bu mecralarda geçiriyor. Çin merkezli TikTok da bu tarz platformların en popülerleri arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz gün içeriklerine yaş sınırlaması getirmeyi planladığı açıklanan TikTok’un popülerliği, farklı alanlardan dünyaca ünlü isimlerin de platforma yönelmesine neden oluyor. Şimdi ise müzik deyince akla gelen ilk isimlerden biri olan Beyoncé, TikTok’a katıldı.

Tüm şarkılar erişime açıldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyoncé, kısa video uygulaması TikTok’a resmen katıldı ve hayranlarını sevindirdi. Ayrıca, popüler sanatçının tüm şarkılarının platformun kullanıcıları için erişilebilir hâle geldiği de gelen açıklamalar arasında yer aldı. Bu da TikTok kullanıcılarının artık videolarında ünlü şarkıcının hem yeni hem de eski şarkılarının tamamını kullanabileceğini ortaya koydu.

Beyoncé’nin bugün platforma katıldıktan kısa bir süre sonra 3,3 milyon takipçiye ulaşmayı başardığını da belirtmek gerek. Bu ay sonu yedinci stüdyo albümü ‘Reneissance’yi yayınlayacak olan 40 yaşındaki sanatçı, ilk TikTok gönderisini de paylaştı. Bu gönderide, sanatçının yeni şarkısı ‘Break My Soul’un kullanıldığı videolara yer verildi.

Ünlü şarkıcı, bu hamlesiyle sosyal medyadaki hesaplarına bir yenisini daha ekledi. 28 kez Grammy ödülüne layık görülen Beyoncé, Instagram’da 268 milyon, Facebook’ta 56 milyon, Twitter’da 15,5 milyon, YouTube’da ise 24,7 milyon aboneye sahip. Bu nedenle ünlü şarkıcının yakın zamanda TikTok’ta da yüksek takipçi sayılarına ulaşma ihtimalinin oldukça fazla olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Ünlü isimler neden TikTok’a katılıyor?

Beyoncé gibi diğer birçok dünya çapında ünlü şarkıcı da TikTok’a katılıyor. Bunun yanı sıra adını duyurmak isteyen sanatçılar da popüler platformda hesap açıyor. İleride daha da yaygınlaşması muhtemel olan bu durumun sebebinin, TikTok’un sanatçıların eserlerini tüm dünyaya duyurmak istemesi olduğu söylenebilir.

Bilindiği üzere TikTok’taki videolarda yer alan şarkılar, kısa sürede milyonlarca insana ulaşarak oldukça tüm dünyada popüler oluyor ve sanatçıların tanınmasını sağlıyor.