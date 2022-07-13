Bir Google yöneticisi, TikTok ve Instagram'ın şirketi tehdit etmeye başladığını söyledi. Google yöneticisine göre bu iki platform, Arama ve Harita hizmetlerine olan ilgiyi azalttı. Peki bu nasıl oldu ve Google, bu tehdidi nasıl savuşturacak?

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın üst düzey yöneticilerinden Prabhakar Raghavan, iş dergisi Fortune tarafından gerçekleştirilen bir konferansta gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Google'ın rakipleri arasında yer alan Instagram ve TikTok'un artık şirketi tehdit etmeye başladığını açıkça dile getiren Raghavan, kendilerinin de bu tehditleri savuşturabilmek için çalıştıklarını söyledi. Peki Instagram ve TikTok, nasıl Google gibi bir devi köşeye sıkıştırdı?

Prabhakar Raghavan'a göre genç internet kullanıcıları, sıradanlaşmış deneyimlerden hoşlanmıyor. Örneğin anahtar kelimeler kullanarak aramalar yapmak, gençlerin istediği bir şey değil. Konuyla ilgili bir araştırma yaptırdıklarından bahseden Google yöneticisi, genç internet kullanıcılarının yüzde 40 gibi çok ciddi bir bölümünün öğle yemeği için bir yer ararken Google Arama veya Google Haritalar'ı kullanmadığını söyledi. Gençler bunun yerine Instagram ve TikTok'a gidiyor, mekanlarda yapılan paylaşımlara bakıyor ve kararlarını da bu paylaşımlara göre veriyorlardı...

Gençlerin Google yerine Instagram ve TikTok'a gitmesi, şirketi nasıl zora sokabilir?

Google yöneticisi, genç internet kullanıcılarındaki eğilimin şirketi nasıl etkilediğini de açıkladı. Eğer bu trend devam ederse, bir süre sonra Google'ın arama ve harita hizmeti eskisinden çok daha az kullanılmaya başlayacak. Bu da Google'ın esas gelir kaynağı olan reklam gelirlerini dibe çekecek. Gençleri yakalamak zorunda olduklarını söyleyen Prabhakar Raghavan, "Tamamen yeni beklentiler yaratmalıyız. Bu tamamen yeni teknoloji temellerini gerektiriyor..." ifadelerini kullandı.

Google ne yapmayı planlıyor?

Prabhakar Raghavan, gençleri yakalayabilmek için neler yapılacağını da açıkladı. Google yöneticisine göre Google Haritalar, artırılmış gerçeklik gibi yenilikçi teknolojilere daha fazla odaklanacak. Aynı teknoloji, Google Aramalar'da da kendisini gösterecek gibi görünüyor. Zira daha önce yapılan açıklamalara göre Google, artırılmış gerçeklik gözlüğü ile bakılan bir nesneyi otomatik olarak metinlere çevirip, arama yapmaya yarayan yapay zeka teknolojileri üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Bu yapay zeka herkes için kullanılabilir olduğunda, anahtar kelime ya da metin yazma devri sona erecek. Kullanıcı, gözlükle baktığı bir nesneyi anında Google'da aratacak.

Google yöneticisine göre gençleri yakalamak ve TikTok ile Instagram'ın tehdidini ortadan kaldırmak, şirket için uzun bir yolculuk. Prabhakar Raghavan, bu yolculuğu sürdürdüklerini ifade ediyor...