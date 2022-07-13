Son yılların en tartışmalı sosyal medya uygulamalarından biri olan TikTok yakın zamanda video içerikler için "İçerik Seviyesi" özelliğini kullanıma açmaya hazırlanıyor. Böylece belli bir yaş grubu yetişkin ya da karmaşık içeriklerden korunmuş olacak.

Tartışmalı sosyal medya platformu TikTok, geçtiğimiz Şubat ayında bir açıklama yapmış ve belli içeriklere sahip paylaşımların gençlerin karşısına çıkmasını engellemek için bir içerik seviyesi sistemi hazırlandığını duyurmuştu. Şimdi sistemin ayrıntıları da belli olmaya başladı.

Gelen bilgilere göre sosyal medya platformunda da oyunlarda, sinemada ve televizyonda gördüğümüze benzer bir sınıflandırma yöntemi kullanılacak. Buna göre "yetişkin" etiketli içerikler belli yaşın altındaki gençlerin karşısına çıkmayacak. Firma geçtiğimiz günlerde de +18 içeriklerin yolunu açmıştı.

Derecelendirmeyi TikTok yapacak

Öte yandan içeriklerin değerlendirilmesi ve sınıflandırılması konusunda karar verici ise TikTok olacak. Firmadan yapılan açıklamada "Bir içeriğin yetilkin ya da karmaşık temalar içerdiğini fark ettiğimizde, örneğin daha genç izleyiciler için çok korkutucu ya da çok tutkulu bir kurgusal sahne gördüğümüzde, videoya bir yetişkinlik puanı verilecek ve böylece videonun 18 yaş altındaki kullanıcılar tarafından TikTok deneyiminde görülmesinin önüne geçilecek" denildi. Yani TikTok algoritması videoya bakacak, uygun gördüğü bir etiketi videoya yapıştıracak ve bu etiket de videoların görülmesini etkileyecek.

Öte yandan platformdan gelen açıklamada yetişkinlik skorlarının nasıl belirleneceği, hangi kriterlere göre içeriklerin değerlendirileceği ya da videoların denetimden geçmesi için ne tür içerikleri olması gerektiği belirtilmedi. Platform da bu özelliğin şu anda erken sürümlerinden birinin kullanıldığını ve gelecekte yeni özelliklere kavuşmasının beklendiğini belirtti. Firma daha önce de kullanıcıların hangi içerikleri göreceklerini kendilerinin seçmesini sağlayacak bir özellik üzerinde çalıştığını açıklamıştı.

TikTok ayrıca Sizin İçin sayfası üzerinde de çalışmalar yapıyor. Yeni gelecek olan güncelleme ile birlikte sayfanın sürekli aynı videoları göstermesi engellenecek. Ayrıca görmek istemediğiniz etiketlere sahip olan içerikleri engellemeniz de mümkün olacak. Bu güncelleme önümüzdeki haftalar içinde gelecek.